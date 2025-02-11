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Использование зубной нити снижает риск развития смертельного заболевания

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Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, какое влияние на профилактику инсульта оказывают использование зубной нити, чистка зубов или регулярные посещения стоматолога.
Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, какое влияние на профилактику инсульта оказывают использование зубной нити, чистка зубов или регулярные посещения стоматолога. Фото: SciTechDaily

Регулярное использование зубной нити хотя бы раз в неделю может снизить риск инсульта, вызванного тромбом в сердце, а также риск сердечных аритмий. Эти преимущества проявляются независимо от других привычек в области гигиены полости рта, как показало недавнее исследование, представленное на Международной конференции инсульта 2025 года Американской ассоциацией инсульта.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания полости рта, включая необработанный кариес и заболевания десен, затронули 3,5 миллиарда человек в 2022 году, что делает их наиболее распространенными проблемами со здоровьем. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, какое влияние на профилактику инсульта оказывают использование зубной нити, чистка зубов или регулярные посещения стоматолога.

Обзор исследования и методы

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