Использование зубной нити снижает риск развития смертельного заболевания

Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, какое влияние на профилактику инсульта оказывают использование зубной нити, чистка зубов или регулярные посещения стоматолога.

Регулярное использование зубной нити хотя бы раз в неделю может снизить риск инсульта, вызванного тромбом в сердце, а также риск сердечных аритмий. Эти преимущества проявляются независимо от других привычек в области гигиены полости рта, как показало недавнее исследование, представленное на Международной конференции инсульта 2025 года Американской ассоциацией инсульта.