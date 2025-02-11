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Полиция: пропавшая две недели назад 14-летняя девочка найдена

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 14-летней Эмили, которая почти две недели назад покинула свой дом в Сиймусте, Йыгевамаа. 

В воскресенье, 9 февраля Эмили должна была посетить учебный центр Эмайыэ Образовательной коллегии Маарьямаа, но так и не дошла до места назначения. Также она не вернулась домой в Йыгевамаа.

Эмили ушла из дома 9 февраля, собираясь сесть на автобус, следующий из Сиймусте в Йыгева. Затем она должна была поехать на поезде в Тарту, где ее ожидал сотрудник учебного заведения. Однако в поезде ее не оказалось.

Сегодня, 21 февраля, в пресс-службе полиции сообщили, что девочка пришла в школу и с ней все в порядке. 

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