Полиция просит помощи: пропала 14-летняя Эмили

В воскресенье, 9 февраля Эмили должна была посетить учебный центр Эмайыэ Образовательной коллегии Маарьямаа, но так и не дошла до места назначения. Также она не вернулась домой в Йыгевамаа.

Эмили ушла из дома 9 февраля и планировала сесть на автобус, следующий из Сиймусте в Йыгева. Затем она должна была поехать на поезде в Тарту, где ее ожидал сотрудник учебного заведения. Однако в поезде ее не оказалось.

Полиция просит всех, кто осведомлен о местонахождении Эмили, сообщить об этом по номеру 112.