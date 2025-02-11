В начале сентября прошлого года Ярваская волостная управа и Tartu Ehitus AS подписали договор, согласно которому в течение девяти месяцев в Аравете должно было быть построено новое здание детского сада. В ноябре был заложен краеугольный камень здания, сейчас пришло время устроить праздник стропил.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На строительстве детского сада состоялся праздник стропил
Строительство нового детского сада в Аравете достигло важной вехи. Сегодня в полдень прошел прадник стропил, который устраивают, когда строительство дома доходит до своей самой высокой точки, то есть завершена несущая конструкция крыши и закончены все тяжелые работы.