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ГАЛЕРЕЯ На строительстве детского сада состоялся праздник стропил

Перевод: Павел Соболев
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В начале сентября прошлого года Ярваская волостная управа и Tartu Ehitus AS подписали договор, согласно которому в течение девяти месяцев в Аравете должно было быть построено новое здание детского сада. В ноябре был заложен краеугольный камень здания, сейчас пришло время устроить праздник стропил.

Строительство нового детского сада в Аравете достигло важной вехи. Сегодня в полдень прошел прадник стропил, который устраивают, когда строительство дома доходит до своей самой высокой точки, то есть завершена несущая конструкция крыши и закончены все тяжелые работы.

По словам руководителя проекта Tartu Ehitus AS Меэлиса Линде, строительство идет по плану и, согласно всем признакам, здание будет сдано в начале лета 2025 года. По словам Линде, переменчивая погода создала проблемы, но пока строительные работы идут по графику.

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