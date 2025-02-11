ГАЛЕРЕЯ На строительстве детского сада состоялся праздник стропил

В начале сентября прошлого года Ярваская волостная управа и Tartu Ehitus AS подписали договор, согласно которому в течение девяти месяцев в Аравете должно было быть построено новое здание детского сада. В ноябре был заложен краеугольный камень здания, сейчас пришло время устроить праздник стропил.