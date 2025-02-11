По данным опроса, проведенного агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee, работники, которые оценивают свое финансовое положение как среднее, зарабатывают в среднем 2200 евро до вычета налогов. В опросе приняли участие почти 7000 человек.
Опрос работников: этой суммы хватит для комфортного проживания в Эстонии
Результаты крупнейшего в Эстонии исследования трудового рынка показывают, что работники, которые справляются с повседневными расходами, зарабатывают в среднем 2191 евро до вычета налогов. Это на 180 евро больше, чем годом ранее, когда средняя зарплата таких работников составляла 2011 евро. В 2023 году сумма брутто-зарплаты, которой хватило бы для обеспечения нормальной жизни, увеличилась еще больше - на 255 евро по сравнению с 2022 годом, что отражает быстрый рост зарплат и ускорение роста цен.
За последний год значительно увеличилась также брутто-зарплата тех работников, которые оценивают свое экономическое положение как хорошее или очень хорошее - с 2894 евро до 3175 евро. Однако их доля снизилась с 23% до 22%. Эта тенденция наблюдается с 2021 года, когда ежегодно уменьшалась доля работников, оценивающих свое финансовое положение как хорошее или очень хорошее, и увеличивалась доля тех, кто чувствует себя хуже в экономическом плане.
«Хотя более 56% работников справляются с повседневными расходами, каждый второй чувствует, что его экономическое положение ухудшилось за последний год, - отметила руководитель агентства Palgainfo Кадри Сеэдер. - Особенно трудно приходится работникам с низкой зарплатой и тем, кто уже испытывал трудности раньше».
Оценки финансового положения существенно различаются среди работников и зависят от ожиданий по качеству жизни и сравнительных групп. Так, высококвалифицированные специалисты, которые хорошо справляются с финансовыми трудностями, зарабатывают в среднем более 3400 евро до вычета налогов, тогда как сотрудники сферы обслуживания, оценивающие свое экономическое положение как хорошее, зарабатывают чуть больше 1400 евро в месяц.
Удовлетворенность заработной платой снизилась
Если год назад уровень удовлетворенности заработной платой оставался примерно на прежнем уровне, несмотря на ухудшение финансового положения, то теперь доля недовольных немного увеличилась.
Недовольны своей зарплатой 43% работников, что на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее. Менее трети (32%) работников довольны своей зарплатой, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 34%.
Зарплата мотивирует менять рабочее место
Как отметила руководитель по подбору персонала портала CVKeskus.ee Грете Адлер, 84% работников готовы сменить работу ради более высокой зарплаты, если все остальные условия останутся прежними. Также 8% работников рассмотрели бы возможность смены работы даже без повышения зарплаты.
Почти пятая часть (18%) работников согласились бы сменить место работы, если новая зарплата была бы хотя бы на 11% выше. При этом более четверти (28%) ожидают повышения не менее чем на 21%. 15% требуют повышения не менее чем на 31%, а 19% хотят еще более значительного увеличения заработной платы.