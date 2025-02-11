Опрос работников: этой суммы хватит для комфортного проживания в Эстонии

Результаты крупнейшего в Эстонии исследования трудового рынка показывают, что работники, которые справляются с повседневными расходами, зарабатывают в среднем 2191 евро до вычета налогов. Это на 180 евро больше, чем годом ранее, когда средняя зарплата таких работников составляла 2011 евро. В 2023 году сумма брутто-зарплаты, которой хватило бы для обеспечения нормальной жизни, увеличилась еще больше - на 255 евро по сравнению с 2022 годом, что отражает быстрый рост зарплат и ускорение роста цен.

За последний год значительно увеличилась также брутто-зарплата тех работников, которые оценивают свое экономическое положение как хорошее или очень хорошее - с 2894 евро до 3175 евро. Однако их доля снизилась с 23% до 22%. Эта тенденция наблюдается с 2021 года, когда ежегодно уменьшалась доля работников, оценивающих свое финансовое положение как хорошее или очень хорошее, и увеличивалась доля тех, кто чувствует себя хуже в экономическом плане.

«Хотя более 56% работников справляются с повседневными расходами, каждый второй чувствует, что его экономическое положение ухудшилось за последний год, - отметила руководитель агентства Palgainfo Кадри Сеэдер. - Особенно трудно приходится работникам с низкой зарплатой и тем, кто уже испытывал трудности раньше».