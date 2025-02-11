Депутат Рийгикогу, профессор практической философии Тартуского университета Маргит Сутроп сообщила, что получила приглашение на парад Сил обороны, в котором к ней ошибочно применено обращение «господин».
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КУРЬЕЗ ⟩ Силы обороны опять предпочли назвать депутата Рийгикогу Маргит Сутроп не госпожой, а господином
Во вторник Маргит Сутроп объявила в своем аккаунте в Facebook, что теперь у нее есть аж два приглашения на парад в честь Дня независимости 24 февраля на Вабадузе вяльяк в Таллинне, поскольку были приглашены и господин Маргит Сутроп, и госпожа Маргит Сутроп.