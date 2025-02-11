КУРЬЕЗ Силы обороны опять предпочли назвать депутата Рийгикогу Маргит Сутроп не госпожой, а господином

Во вторник Маргит Сутроп объявила в своем аккаунте в Facebook, что теперь у нее есть аж два приглашения на парад в честь Дня независимости 24 февраля на Вабадузе вяльяк в Таллинне, поскольку были приглашены и господин Маргит Сутроп, и госпожа Маргит Сутроп.

«Но в ответ на мою просьбу исправить ошибку в моем приглашении, я получила вопрос от Сил обороны, все ли другие организации называют меня в своих приглашениях госпожой, а не господином, так как меня называют господином в официальном списке, представленном Рийгикогу, - говорится в сообщении Сутроп. - Вы можете даже начать сомневаться в своем поле!»