Даже если президент США Дональд Трамп во всем пойдет на уступки главе российского режима Владимиру Путину, Трамп все равно выставит это как свою собственную победу, пишет старший редактор Прийт Пуллеритс.
ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС ⟩ Трамп с легкостью может представить победой даже свое поражение
В течение многих лет - да-да, уже многих лет - неоднократно говорилось, что президент России Владимир Путин может положить конец войне против Украины при любой ситуации на поле боя, даже когда его войска отступают, как они отступали у Харькова и у Херсона, и при этом объявить себя победителем в войне, и российский народ ему поверит. Недавний биографический фильм «Возвращение Трампа», показанный на ETV в этом году, доказал, что президент США Дональд Трамп в этом отношении ни на грамм не отличается от Путина.
Западный мир, как и украинцы, лелеяли надежду, что победивший Трамп твердо поведет себя с Россией и остановит российскую агрессию, ведь поражение просто не в крови у него. «Возвращение Трампа» продемонстрировало, что он впрямь не терпит проигрышей, но вопрос в том, как он добьется победы и будет ли его победа действительно победой.
Да, Трамп не может смириться с поражением. Это было лейтмотивом снятого о нем фильма, ведь в его жизни был ряд потерь, начиная с банкротств, продолжаясь многочисленными судебными делами и заканчивая поражением Джо Байдену на предыдущих президентских выборах. В любом случае, он снова стал президентом Соединенных Штатов.
Один из краеугольных камней способности Трампа менять ситуацию, как показано в фильме, это превращать поражения в победы. Точнее, так: представлять поражения как победы и заставлять своих сторонников, которых немало (во всяком случае, их оказалось достаточно, чтобы во второй раз отправить Трампа в Белый дом в Вашингтоне), тоже поверить, что это победа.
К сожалению, из такой модели поведения Трампа в контексте продолжающейся войны в Украине вытекает тревожный сценарий. Особенно если учесть, что он пообещал положить конец этой войне и, как сообщается, уже разговаривал по телефону с Путиным.
Итак, нетрудно представить (и даже довольно легко), как Трамп предстает перед журналистами после переговоров с Путиным, подается чуть-чуть вперед и поворачивает голову вбок, как это он любит делать, поджимает губы и с уверенным выражением лица объявляет, что we got a great deal, что that’s a wonderful deal и что me and my friend Vladimir did an excellent job. Или что мы заключили великую сделку, что это прекрасная сделка, и что я и мой друг Владимир проделали блестящую работу.
Это то, что Трамп скажет, если даже уступит Путину во всем, чего Путин хотел, и, даже, возможно, в большей степени, чем Путин мог бы желать. Потому что, как беспощадно показывает «Возвращение Трампа», для Трампа не важен реальный результат, а важно то, как он определяет и формулирует достигнутое. И если он говорит, что that’s a wonderful deal, то так оно и есть, и что с того, что многие другие считают, что это оказалась самая худшая сделка, которую только можно себе представить.