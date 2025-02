ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Трамп с легкостью может представить победой даже свое поражение

Итак, нетрудно представить (и даже довольно легко), как Трамп предстает перед журналистами после переговоров с Путиным, подается чуть-чуть вперед и поворачивает голову вбок, как это он любит делать, поджимает губы и с уверенным выражением лица объявляет, что we got a great deal, что that’s a wonderful deal и что me and my friend Vladimir did an excellent job. Или что мы заключили великую сделку, что это прекрасная сделка, и что я и мой друг Владимир проделали блестящую работу.