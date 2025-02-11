В течение многих лет - да-да, уже многих лет - неоднократно говорилось, что президент России Владимир Путин может положить конец войне против Украины при любой ситуации на поле боя, даже когда его войска отступают, как они отступали у Харькова и у Херсона, и при этом объявить себя победителем в войне, и российский народ ему поверит. Недавний биографический фильм «Возвращение Трампа», показанный на ETV в этом году, доказал, что президент США Дональд Трамп в этом отношении ни на грамм не отличается от Путина.

Западный мир, как и украинцы, лелеяли надежду, что победивший Трамп твердо поведет себя с Россией и остановит российскую агрессию, ведь поражение просто не в крови у него. «Возвращение Трампа» продемонстрировало, что он впрямь не терпит проигрышей, но вопрос в том, как он добьется победы и будет ли его победа действительно победой.

Да, Трамп не может смириться с поражением. Это было лейтмотивом снятого о нем фильма, ведь в его жизни был ряд потерь, начиная с банкротств, продолжаясь многочисленными судебными делами и заканчивая поражением Джо Байдену на предыдущих президентских выборах. В любом случае, он снова стал президентом Соединенных Штатов.