Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс во вторник извинился за свои слова, когда, говоря о финансировании партий, привел в пример Парвела Пруунсильда как крупного донора партии «Отечество».
Ляэнеметс извинился за свои высказывания о Парвеле Пруунсильде
«До меня дошли сигналы, как через СМИ, так и сегодня через представителей юридической фирмы Левина, что я своими недавними заявлениями о финансировании политических партий мог несправедливо обидеть Парвела Пруунсильда, крупного донора партии "Отечество"», - написал Ляэнеметс в социальных сетях.
«Поэтому я хотел бы извиниться за то, что Парвел Пруунсильд почувствовал себя лично затронутым и оскорбленным, когда я несправедливо использовал его роль крупного донора партии "Отечество" в качестве центрального примера в моем проблемном заявлении о финансировании партий», - добавил Ляэнеметс.
«Хотя я упомянул Парвела Пруунсильда в качестве яркого примера в своем заявлении о проблеме, это не означает, что он сделал что-то плохое. Он делал свои пожертвования прозрачно и законно, в соответствии со своим мировоззрением».
Вместе с тем Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что вопрос не в том или ином конкретном человеке или партии. «Обсуждая финансирование политических партий, мы не должны зацикливаться на том или ином примере, актуальном сегодня в эстонской политике, а видеть общую картину: могут ли и в какой степени силы или лица, финансирующие партии, влиять таким образом на эстонскую политику, и справедливо ли это в долгосрочной перспективе, например, по отношению к остальным гражданам Эстонии, жителям, но почему бы и нет, например, по отношению к частным компаниям или гражданским объединениям, которые сторонятся политики?» - спросил Ляэнеметс.
Он отметил, что для того, чтобы исключить влияние крупных пожертвований на формирование политики, в ряде стран установлены ограничения на финансирование политических партий.
«Во Франции, например, пожертвования не могут превышать 7500 евро на человека в год. В Финляндии, которая ближе к нам, установлен лимит в 30 000 евро, что более чем в три раза ниже порога, который я предлагаю. Такие ограничения имеют только одну четкую цель: не позволить конкретным лицам или группам лиц оказывать слишком большое влияние на государственную политику через финансовую поддержку политических партий - даже если это влияние является лишь гипотетическим. Политика должна быть честной и прозрачной по своему содержанию, но она также должна выглядеть таковой, чтобы обеспечить доверие общества к демократии», - подчеркнул Ляэнеметс.
По его словам, для достижения этой цели политические партии должны в своих решениях и долгосрочной политике исходить прежде всего из интересов всех жителей и всех избирателей.
«Однако непропорционально большая финансовая или иная финансовая зависимость любой партии от того или иного донора может неизбежно отодвинуть эту цель на второй план. Не в интересах нашего общества и государства, если через политические партии будут громче звучать голоса только тех, кто может позволить себе делать крупные пожертвования политическим партиям, а голоса тех, у кого меньше финансовых возможностей жертвовать на партии, представляющие их интересы, ценности и мировоззрение, будут приглушены», - предостерег Ляэнеметс.