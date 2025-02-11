Ляэнеметс извинился за свои высказывания о Парвеле Пруунсильде

Он отметил, что для того, чтобы исключить влияние крупных пожертвований на формирование политики, в ряде стран установлены ограничения на финансирование политических партий.

«Во Франции, например, пожертвования не могут превышать 7500 евро на человека в год. В Финляндии, которая ближе к нам, установлен лимит в 30 000 евро, что более чем в три раза ниже порога, который я предлагаю. Такие ограничения имеют только одну четкую цель: не позволить конкретным лицам или группам лиц оказывать слишком большое влияние на государственную политику через финансовую поддержку политических партий - даже если это влияние является лишь гипотетическим. Политика должна быть честной и прозрачной по своему содержанию, но она также должна выглядеть таковой, чтобы обеспечить доверие общества к демократии», - подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, для достижения этой цели политические партии должны в своих решениях и долгосрочной политике исходить прежде всего из интересов всех жителей и всех избирателей.

«Однако непропорционально большая финансовая или иная финансовая зависимость любой партии от того или иного донора может неизбежно отодвинуть эту цель на второй план. Не в интересах нашего общества и государства, если через политические партии будут громче звучать голоса только тех, кто может позволить себе делать крупные пожертвования политическим партиям, а голоса тех, у кого меньше финансовых возможностей жертвовать на партии, представляющие их интересы, ценности и мировоззрение, будут приглушены», - предостерег Ляэнеметс.