Несмотря на то, что 29 оппозиционных депутатов инициировали выдвижение вотума недоверия премьер-министру на заседании Рийгикогу во вторник, обсудить его не удалось, сообщает ERR.
Обсуждение вотума недоверия Михалу перенесено на среду
Рассмотрение вотума недоверия премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ) должно было состояться во втором пункте повестки дня, однако обсуждение перенесли на заседание в среду.
Основные претензии оппозиционных партий к премьер-министру связаны с тремя вопросами: энергетической политикой и ее реализацией, ухудшением конкурентоспособности эстонских компаний и ролью премьер-министра в финансировании компании Nordica.