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Обсуждение вотума недоверия Михалу перенесено на среду

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Несмотря на то, что 29 оппозиционных депутатов инициировали выдвижение вотума недоверия премьер-министру на заседании Рийгикогу во вторник, обсудить его не удалось, сообщает ERR.

Рассмотрение вотума недоверия премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ) должно было состояться во втором пункте повестки дня, однако обсуждение перенесли на заседание в среду.

Основные претензии оппозиционных партий к премьер-министру связаны с тремя вопросами: энергетической политикой и ее реализацией, ухудшением конкурентоспособности эстонских компаний и ролью премьер-министра в финансировании компании Nordica.

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