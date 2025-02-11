Заявление об инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте на саммите в Париже подписали Германия, ЕК и даже Китай. Вашингтон и Лондон воздержались, пишет Deutsche Well.
Саммит в Париже: США и Великобритания отказались подписывать декларацию о регулировании искусственного интеллекта
Соединенные Штаты и Великобритания не подписали Заявление об инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте (ИИ) по итогам саммита (AI Action Summit) в Париже. Это следует из документа, распространенного Елисейским дворцом во вторник, 11 февраля.
В заявлении, в частности, в качестве одной из целей заявлялось «обеспечение открытости, инклюзивности, прозрачности, этичности, безопасности, надежности и заслуживающего доверия ИИ с учетом международных рамок для всех».
Кроме того, там говорилось о необходимости «сокращения цифрового неравенства», «недопущении концентрации на рынках», поощрении внедрения ИИ, который позитивно влияет на будущее «на рынках труда и предоставляет возможности для устойчивого роста», а также ведет к «укреплению международного сотрудничества».
Документ подписал даже Китай
Подписи под документом поставили 73 страны, учреждения и организации, включая Германию, Еврокомиссию (ЕК), Совет Европы и даже Китай.
США не прокомментировали свое неприсоединение. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет «подписываться только под теми инициативами, которые отвечают национальным интересам Великобритании».
Эксперт говорит об «упущенной возможности»
В американском ИИ-стартапе Anthropic PBC назвали саммит под эгидой Франции и Индии «упущенной возможностью» по ряду направлений, передало агентство AFP.
По словам главы компании Дарио Амодеи, речь идет о предотвращении угроз безопасности, исходящих от новых технологий и упреждении социальных и экономических потрясений.
Вэнс: США останутся доминирующей силой в области ИИ
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, не стал слушать выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступал с заключительной речью, передало агентство Reuters. По его данным, позже Вэнс провел отдельные встречи с главой ЕК и французским лидером.
«Мы считаем, что чрезмерное регулирование сектора ИИ может погубить эту передовую отрасль», - подчеркнул Вэнс, добавив, что США намерены оставаться доминирующей силой в данной области. «Американский ИИ не будет превращен в инструмент авторитарной цензуры», - заявил он, по всей видимости имея в виду чрезмерное регулирование.
Вэнс напрямую не прокомментировал ситуацию с китайским приложением DeepSeek, но заявил о попытках других стран «захватить информационную инфраструктуру» США.
Франция выступает за ИИ-стратегию Notre Dame de Paris
Французский лидер, выступая на саммите, отметил, что Париж будет придерживаться стратегии, которую он образно назвал «Notre Dame de Paris strategy», отослав слушателей к оперативным срокам восстановления Собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года.
«Мы показали остальному миру, что, когда берем на себя обязательства с четкими сроками, мы можем их выполнить», - указал Макрон. Президент также неоднократно упоминал о планах Франции инвестировать 109 млрд евро (113 млрд долларов) в искусственный интеллект в ближайшие годы.
Брюссель хочет продвигать Закон ЕС об ИИ
Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Брюссель хочет распространить руководящие принципы ЕС, направленные на стандартизацию Закона об искусственном интеллекте (AI Act), на регулирование в этой отрасли.
Она также объявила, что инициатива InvestAI планирует мобилизовать 200 млрд евро инвестиций по всей Европе, включая 20 млрд евро, - для ИИ-гигафабрик, необходимых для разработки сложных моделей. Это будет самое масштабное государственно-частное партнерство по созданию надежного ИИ, указала глава ЕК.
В Евроcоюзе 2 февраля вступили в силу новые правила обращения с искусственным интеллектом. Согласно Закону ЕС об ИИ (AI Act), с этого дня запрещены системы ИИ, представляющие «неприемлемые риски» для безопасности, здоровья или основных прав, за исключением случаев, связанных с «национальной безопасностью».
Так, в числе прочего, в Европейском Союзе запрещается использование ИИ-программ, которые оценивают социальное поведение человека. Этот метод, известный как «социальный рейтинг» (social scoring), применяется, например, в Китае, где граждан делят на категории по поведению и соответственно поощряют или наказывают. В ЕС также не допускается распознавание эмоций на рабочих местах или в образовательных учреждениях.