Саммит в Париже: США и Великобритания отказались подписывать декларацию о регулировании искусственного интеллекта

Соединенные Штаты и Великобритания не подписали Заявление об инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте (ИИ) по итогам саммита (AI Action Summit) в Париже. Это следует из документа, распространенного Елисейским дворцом во вторник, 11 февраля.

В заявлении, в частности, в качестве одной из целей заявлялось «обеспечение открытости, инклюзивности, прозрачности, этичности, безопасности, надежности и заслуживающего доверия ИИ с учетом международных рамок для всех».

Кроме того, там говорилось о необходимости «сокращения цифрового неравенства», «недопущении концентрации на рынках», поощрении внедрения ИИ, который позитивно влияет на будущее «на рынках труда и предоставляет возможности для устойчивого роста», а также ведет к «укреплению международного сотрудничества».

Документ подписал даже Китай

Подписи под документом поставили 73 страны, учреждения и организации, включая Германию, Еврокомиссию (ЕК), Совет Европы и даже Китай.

США не прокомментировали свое неприсоединение. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет «подписываться только под теми инициативами, которые отвечают национальным интересам Великобритании».

Эксперт говорит об «упущенной возможности»

В американском ИИ-стартапе Anthropic PBC назвали саммит под эгидой Франции и Индии «упущенной возможностью» по ряду направлений, передало агентство AFP.

По словам главы компании Дарио Амодеи, речь идет о предотвращении угроз безопасности, исходящих от новых технологий и упреждении социальных и экономических потрясений.

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