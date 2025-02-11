МНЕНИЕ Влияние эстонской внешней политики среди союзников ослабевает

15-20 лет назад было модно критиковать эстонскую внешнюю политику за отсутствие видения - утверждая, что с вступлением в Европейский союз и НАТО наступил «конец истории». Что Эстонии следовало бы делать дальше, оставалось неясным.

С увеличением очевидной враждебности со стороны России эти разговоры стали исчезать, пока в 2022 году не началась полномасштабная война в Украине. После того как война началась на неприятно близком расстоянии, можно спорить о том, правильно ли ведет свою политику правительство (оппозиция делает это постоянно), но трудно обвинять Эстонию в отсутствии видения того, чего она хочет достичь.

В шутку можно сказать, что у Эстонии больше нет внешней политики. Есть политика безопасности, частью которой является внешняя политика.

Эстонская внешняя политика имеет два ключевых направления: первое - поддержка Украины в борьбе с Россией, как своими силами, так и побуждая союзников ЕС и НАТО делать больше; второе - повышение стоимости агрессии для России с целью сдерживания Москвы и других стран, враждебных Западу.