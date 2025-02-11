У эстонской внешней политики два основных направления - поддержка Украины в борьбе с Россией и повышение стоимости агрессии для России. Однако с момента начала полномасштабной войны влияние внешнеполитической позиции Эстонии среди союзников заметно ослабло, пишет научный сотрудник Центра международных исследований безопасности Мерили Арьякас.
МНЕНИЕ ⟩ Влияние эстонской внешней политики среди союзников ослабевает
15-20 лет назад было модно критиковать эстонскую внешнюю политику за отсутствие видения - утверждая, что с вступлением в Европейский союз и НАТО наступил «конец истории». Что Эстонии следовало бы делать дальше, оставалось неясным.
С увеличением очевидной враждебности со стороны России эти разговоры стали исчезать, пока в 2022 году не началась полномасштабная война в Украине. После того как война началась на неприятно близком расстоянии, можно спорить о том, правильно ли ведет свою политику правительство (оппозиция делает это постоянно), но трудно обвинять Эстонию в отсутствии видения того, чего она хочет достичь.
В шутку можно сказать, что у Эстонии больше нет внешней политики. Есть политика безопасности, частью которой является внешняя политика.
Эстонская внешняя политика имеет два ключевых направления: первое - поддержка Украины в борьбе с Россией, как своими силами, так и побуждая союзников ЕС и НАТО делать больше; второе - повышение стоимости агрессии для России с целью сдерживания Москвы и других стран, враждебных Западу.
Знать, чего мы хотим, одно, но достичь этого - другое. Страна, уверенная, что другие будут следовать за ней в формировании политики, не должна говорить: «слушайте нас теперь». Три года назад был момент, когда Западная Европа с нетерпением смотрела на страны Балтии, Северную Европу и Польшу, чтобы понять, что делать в новых условиях. Сейчас у нас уже нет такой значимости - не потому, что мы сами ее утратили, а потому что поддержка Украины требует от Европы и США все больших усилий, в чем возникает все больше разногласий.
Эстония оказалась в ситуации, когда не все союзники поддерживают наши амбиции. Наиболее надежная гарантия безопасности для Украины - это членство в НАТО, но помимо громких, но малочисленных противников, таких как Венгрия и Словакия, сдерживающие мнения о принятии Украины также высказали США и Германия. От президента США Дональда Трампа можно ожидать всего, но без одобрения США альянс не продвигается.
Таким образом, как упоминает министр иностранных дел, существуют и другие способы поддержать Украину. Однако остается вопрос, возможно ли достичь единства по тому, что и как делать. Возможно ли предложить Украине достойную защиту от повторной агрессии без отправки войск коалиции на территорию Украины? Если нет, есть ли желающие это сделать?
Правительство полагает, что европейские страны должны взять на себя основную нагрузку по поддержке Украины, так как под угрозой стоит обеспечение безопасности Европы. Однако для того чтобы сдержать Россию, также необходимо участие США. Для США не совсем очевидно, почему им стоит обеспечивать безопасность Европы, учитывая, что большая часть континента уже десятилетиями наслаждается мирным временем.
Неудача Эстонии заключается в том, что, несмотря на выполнение своей части работы, мы все еще находимся в более уязвимом положении, чем наши союзники, чьи оборонные расходы были недостаточными, но которым повезло жить дальше от границы с Россией.