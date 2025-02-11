Исламисты ХАМАС настаивают на том, что Израиль нарушил условия перемирия. Ранее Трамп пригрозил «адом» в секторе Газа, если в субботу не будут освобождены все израильские заложники, пишет Deutsche Welle.
Радикальное исламистское движение ХАМАС отвергло требование президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля. Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил агентству dpa во вторник, 11 февраля, что соглашение о режиме прекращения огня, заключенное с Израилем в январе, - единственный способ гарантировать освобождение заложников. По его словам язык угроз неуместен, он только усложнит ситуацию.
После того как ХАМАС объявил о намерении отложить запланированную на 15 февраля передачу заложников Израилю якобы из-за несоблюдения последним условий перемирия, Трамп выдвинул ультиматум: по его словам, если к 12.00 субботы все заложники не будут возвращены, следует отменить соглашение о перемирии. «И пусть там разверзнется ад», - заявил американский президент.
ХАМАС обвиняет Израиль в препятствовании возвращению палестинцев на север сектора Газа, блокировании ввоза палаток, топлива, медикаментов и оборудования для разбора завалов.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение ХАМАС «грубым нарушением» условий соглашения о прекращении огня и привел силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе сектора Газа в полную боевую готовность.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.