Студия Postimees: что происходит с авиасообщением в Эстонии?​ Отвечает министр Свет

Спустя месяц после известия от airBaltic об отмене двух прямых линий из Таллинна авиакомпания Ryanair решила закрыть шесть из двенадцати своих маршрутов из Эстонии. Почему для Таллиннского аэропорта это стало сюрпризом? Что происходит с авиасообщением в Эстонии?​