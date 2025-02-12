Спустя месяц после известия от airBaltic об отмене двух прямых линий из Таллинна авиакомпания Ryanair решила закрыть шесть из двенадцати своих маршрутов из Эстонии. Почему для Таллиннского аэропорта это стало сюрпризом? Что происходит с авиасообщением в Эстонии?
Студия Postimees: что происходит с авиасообщением в Эстонии? Отвечает министр Свет
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия).
Смотрите интервью в повторе!
- Почему одна за другой закрываются прямые линии?
- При чем тут повышение аэропортовых сборов?
- Что сделано для того, чтобы Эстония не превратилась в авиационный тупик?
- Кто придет на замену ушедшим?
- Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?