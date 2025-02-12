Спустя месяц после известия от airBaltic об отмене двух прямых линий из Таллинна авиакомпания Ryanair решила закрыть шесть из двенадцати своих маршрутов из Эстонии. Почему для Таллиннского аэропорта это стало сюрпризом? Что происходит с авиасообщением в Эстонии?
Студия Postimees: переговоры о сохранении прямых авиарейсов из Таллинна провалены? Отвечает министр Свет
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 13:30!
- Почему одна за другой закрываются прямые линии?
- При чем тут повышение аэропортовых сборов?
- Что сделано для того, чтобы Эстония не превратилась в авиационный тупик?
- Кто придет на замену ушедшим?
- Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?