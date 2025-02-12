Согласно опросу, проведенному в январе по заказу Спасательного департамента, 47% населения оценивают свою способность или способность своей семьи самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления в течение одной недели как хорошую, из них лишь 6% – как очень хорошую.
Опрос: многие жители Эстонии готовы самостоятельно обходиться без электричества и отопления в течение недели
По словам эксперта по гражданской защите Спасательного департамента Анни Алев, кризисы – это всегда маловероятные ситуации, но их негативные последствия могут быть для нас очень серьезными.
«Чем больше людей способны действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней мы можем спасти, тем лучше сможем предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также поддержать нуждающихся», – сказала Алев.
«Во время синхронизации энергосистемы Эстонии мы видели, что люди, местные самоуправления, а также предприятия очень серьезно отнеслись к своей готовности к кризису, и за это их нужно похвалить, – отметила Алев. – Благодаря отличной работе наших энергетиков выходные прошли успешно и по плану. В то же время те, кто готовился к худшему, теперь лучше подготовлены и ко многим другим неожиданным ситуациям».
В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую, а 47% – как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% опрошенных затруднились с ответом.
Чаще всего хорошую готовность к кризису отмечали люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности, особенно за пределами Таллинна и Северо-Восточной Эстонии.
Низкую готовность к кризису отмечали люди младше 50 лет, говорящие на других языках, а также жители Таллинна, Северо-Восточной Эстонии и городских районов.
Спасательный департамент призывает каждого проверить свои домашние условия и оценить, насколько вы и ваши близкие готовы к кризисным ситуациям.
Будьте готовы самостоятельно справляться дома без электричества, воды и отопления как минимум неделю.
- Храните запасы, исходя из своих потребностей: вода, еда, лекарства, наличные деньги и другие необходимые вещи на случай отключения электричества.
- По возможности держите бак автомобиля хотя бы наполовину полным.
- Кризисные запасы – это не что-то отдельное, а то, чем можно пользоваться в повседневной жизни.
- Убедитесь, что у вас есть запасы как минимум на неделю.
- У каждой семьи должны быть наличные деньги для покрытия срочных расходов на неделю.
- Проверьте, что у вас уже есть дома, и что нужно докупить.
Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте olevalmis.ee/ru или в одноименном мобильном приложении.