Опрос: многие жители Эстонии готовы самостоятельно обходиться без электричества и отопления в течение недели

По словам эксперта по гражданской защите Спасательного департамента Анни Алев, кризисы – это всегда маловероятные ситуации, но их негативные последствия могут быть для нас очень серьезными.

«Чем больше людей способны действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней мы можем спасти, тем лучше сможем предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также поддержать нуждающихся», – сказала Алев.

«Во время синхронизации энергосистемы Эстонии мы видели, что люди, местные самоуправления, а также предприятия очень серьезно отнеслись к своей готовности к кризису, и за это их нужно похвалить, – отметила Алев. – Благодаря отличной работе наших энергетиков выходные прошли успешно и по плану. В то же время те, кто готовился к худшему, теперь лучше подготовлены и ко многим другим неожиданным ситуациям».

В январе 47% населения оценили свою или своей семьи готовность к возможной кризисной ситуации, такой как отключение электроэнергии или военные действия, как хорошую, из них только 6% – как очень хорошую, а 47% – как плохую, из них 10% – как очень плохую. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Чаще всего хорошую готовность к кризису отмечали люди старше 50 лет, говорящие на эстонском языке, а также жители сельской местности, особенно за пределами Таллинна и Северо-Восточной Эстонии.