В настоящее время угрозы нападения России на Данию нет. Однако вероятность возникновения такой угрозы будет усиливаться в последующие годы. Такие выводы содержатся в докладе «Прогноз 2024», обнародованном разведкой скандинавского королевства 9 февраля.
Разведка Дании оценила вероятность нападения РФ на НАТО
Международные СМИ, в частности, онлайн-издание Politico, обратили внимание на этот документ во вторник, 11 февраля.
С 2022 года, на фоне военных действий в Украине, Россия проводит масштабную реконструкцию и реформу вооруженных сил страны, аргументируют авторы доклада. При этом в течение 2024 года эти усилия сменили характер: «от реконструкции к интенсивному наращиванию военного потенциала с целью получения возможности воевать на равных с силами НАТО».
Финансовая и материальная поддержка со стороны Китая, а также поддержка Северной Кореи и Ирана войсками и системами вооружений соответственно все больше помогают России высвободить ресурсы, считает датская разведка.
Это не означает, что решение о войне России против НАТО принято, подчеркивается в докладе. Однако Россия вооружается и наращивает потенциал, «чтобы была возможность принять такое решение».
«В настоящее время Россия хочет продолжать избегать действий, которые могли бы привести к активизации статьи 5 Договора НАТО. Однако склонность России к риску в отношении НАТО может возрасти, если относительный баланс сил изменится в пользу России», - говорится в докладе. Такое смещение баланса сил, по мнению авторов доклада, произойдет, если Россия будет наращивать свой военный потенциал, а Запад - нет.
Вероятность новой региональной войны
По оценке датской разведки, Россия будет более готова применить военную силу в региональной войне против одной или нескольких европейских стран - членов НАТО, если Москва будет воспринимать НАТО как ослабленную в военном отношении или политически расколотую. Это будет особенно актуально в случае, если Москва сочтет, что США не смогут или не захотят поддержать европейские страны НАТО в войне с ней, следует из доклада.
Реальная военная угроза со стороны России также зависит от развития войны в Украине, полагает датская разведка: «Маловероятно, что Россия сможет вести войну в Украине и одновременно - с одной или несколькими странами НАТО».
Однако после окончания войны в Украине, по оценкам авторов доклада, в течение шести месяцев, Москва сможет вести локальную войну в стране, граничащей с Россией; примерно через два года будет представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО и, таким образом, будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря; примерно через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте без участия США.