Разведка Дании оценила вероятность нападения РФ на НАТО

Международные СМИ, в частности, онлайн-издание Politico, обратили внимание на этот документ во вторник, 11 февраля.

С 2022 года, на фоне военных действий в Украине, Россия проводит масштабную реконструкцию и реформу вооруженных сил страны, аргументируют авторы доклада. При этом в течение 2024 года эти усилия сменили характер: «от реконструкции к интенсивному наращиванию военного потенциала с целью получения возможности воевать на равных с силами НАТО».

Финансовая и материальная поддержка со стороны Китая, а также поддержка Северной Кореи и Ирана войсками и системами вооружений соответственно все больше помогают России высвободить ресурсы, считает датская разведка.

Это не означает, что решение о войне России против НАТО принято, подчеркивается в докладе. Однако Россия вооружается и наращивает потенциал, «чтобы была возможность принять такое решение».

«В настоящее время Россия хочет продолжать избегать действий, которые могли бы привести к активизации статьи 5 Договора НАТО. Однако склонность России к риску в отношении НАТО может возрасти, если относительный баланс сил изменится в пользу России», - говорится в докладе. Такое смещение баланса сил, по мнению авторов доклада, произойдет, если Россия будет наращивать свой военный потенциал, а Запад - нет.

Вероятность новой региональной войны