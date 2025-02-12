Рейтинги: поддержка Партии реформ и EKRE сравнялась

Согласно последним результатам, 30,7% опрошенных поддерживают «Отечество». Партию реформ и Консервативную народную партию Эстонии поддерживают по 16,8% опрошенных.

Поддержка лидирующего «Отечества» и занимающей второе место Партии реформ за неделю существенно не изменилась. За последние два месяца поддержка EKRE выросла чуть более чем на четыре процентных пункта и теперь сравнялась с Партией реформ. Отрыв «Отечества» от Партии реформ и EKRE составляет 13,9 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,1%) и СДПЭ (11,3%), а наименьшая поддержка среди парламентских партий - у «Ээсти 200» (2,5%). Поддержка «Ээсти 200» отслеживается в опросах партийных предпочтений Norstat почти с момента основания партии и никогда она не была такой низкой.

Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,7%, партии Koos - 1,1%, «Зеленых Эстонии» - 0,8%.

Партии правящей коалиции поддерживают 30,6% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 61,6%. Совокупная популярность правительственной коалиции находится на минимальной отметке с 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы.