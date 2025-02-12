Удары по энергосистеме, достройка Хмельницкой АЭС и детали предложения Трампа. Обзор событий в Украине

Ядерный скандал

На фоне проблем с газом и российских ракетных атак в Киеве случился самый настоящий ядерно-энергетический скандал. Украинский парламент, Верховная Рада, проголосовал в целом, то есть окончательно одобрил закон, которым разрешил правительству закупить в Болгарии недостающее оборудование для достройки двух реакторов на Хмельницкой АЭС. В Украине сейчас работают три атомные станции: Хмельницкая с двумя действующими энергоблоками, Ровенская с четырьмя и Южно-Украинская с тремя. Есть еще оккупированная в 2022 году самая крупная в Европе Запорожская АЭС с шестью реакторами, но она не эксплуатируется.

Фактически, именно три работающие АЭС сейчас являются становым хребтом украинской электроэнергетики. Не то, чтобы россияне не пытались вывести их из игры, но собственно по реакторам они ударов пока что не наносили. Атаковали только трансформаторные подстанции, через которые действующие украинские АЭС подают энергию в магистральные линии электропередач.

Хмельницкая АЭС. Фото: MARIA SENOVILLA