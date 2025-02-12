Наступившие февральские холода дали российским агрессорам повод атаковать украинскую энергетику. И это случилось после многонедельного перерыва в ракетных атаках. Еще одна тема, связанная с энергетикой, - реанимация проекта о достройке Хмельницкой АЭС. Наверное, это были самые знаковые поводы для обсуждения в Украине. Еще продолжали обсуждать предложение Трампа «редкоземельные металлы в обмен на помощь», оно приобрело более внятные очертания на этой неделе. Кроме того, в центре внимания была инициатива о привлечении в украинскую армию на годичные добровольные контракты молодых людей до 25 лет, которые мобилизации не подлежат.
Удары по энергосистеме, достройка Хмельницкой АЭС и детали предложения Трампа. Обзор событий в Украине
В ночь на 11 февраля Украину атаковали российские ракеты - баллистические и крылатые. И все это на фоне массированого налета тяжелыми беспилотниками-камикадзе - «шахедами». Всего два десятка ракет и 124 беспилотника прилетели из России. Беспилотники были сбиты почти все. А вот о ракетах внятных сообщений не было. Известно только, что атаковали объекты электроэнергетики и газодобывающие предприятия восточнее Днепра - в Полтавской области, в основном.
Утром во вторник министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ущерб был нанесен газодобыче, да еще и госкомпания «Укрэнерго», которая управляет .магистральними сетями электропередач была вынудждена вводить экстренные ограничения подачи электроэнергии. Но такие ограничения вводят во время и после ракетных атак всякий раз, чтобы минимизировать последствия для энергосистемы.
Позднее стало известно, что пострадали газовые промыслы госкомпании «Нафтогаз» и частной корпорации ДТЕК. Почему именно сейчас? Потому что холода.
Повод для ракетной атаки - транзит
Путин не впервые отдавал команду атаковать украинскую энергетику в пик холодов. Так было и поздней осенью 2022 года. А вот нынешняя зима до начала февраля была слишком теплой для таких атак, температура была плюсовой практически все время. Но к середине последнего месяца зимы пришли холода, и вот начались атаки.
Но дело не только в попытках заморозить крупные города, об этих намерениях российских агрессоров трубят российские СМИ с первого дня гибридной войны, которую Кремль начал аж в феврале 2014 года. Сейчас появился еще один повод: с 1 января Украина остановила транзит российского газа через свою территорию.
Этот газовый транзит мог бы выглядеть странно с первого дня российского полномасштабного вторжения. Но странно он выглядел только для тех, кто в упор не хотел замечать пророссийскую позицию Виктора Орбана и Роберта Фицо. Премьер-министры Венгрии и Словакии очень хотели продолжения поставок российского газа. И ради этого шантажировали Киев. Неоднократно они, например, блокировали решения ЕС по поводу предоставления Украине тех или иных видов поддержки.
А уж то, что заявил после российской атаки на украинские газовые промыслы премьер-министр Словакии Роберт Фицо, однозначно раскрывает истинные причины этих ракетных ударов. В частности, Фицо заявил о том, что он имеет моральное право приостановить транзит природного газа в Украину через Словакию после прекращения Украиной с начала 2025 года транзита российского газа через ее территорию. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook.
Собственно, таким образом вскрылась вторая причина атак на украинские газовые промыслы: не только заморозить украинские города, но и принудить Киев к возобновлению транзита российского газа.
По имеющимся оценкам, в холодные дни февраля Украина вынуждена ежедневно импортировать из ЕС около 14-16 млн кубометров газа. Из этого объема примерно половина идет транзитом через Словакию, а прочее - в основном, через Польшу. При этом в холодные дни страна потребляет около 90 млн кубометров газа в сутки. В основном, эти потребности покрываются собственной добычей и подъемом газа из подземных хранилищ, которые наполняются летом, в период сниженного потребления.
Есть ли у Киева способ противостоять шантажу со стороны Фицо? Конечно, есть, утверждает бывший глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Он заявил, что, во-первых, Киев может активизировать импорт газа из ЕС через Венгрию, Румынию и Польшу. Но мы понимаем, что Венгрии эта идея вряд ли понравится, так как Орбан поддерживает Москву чем только может. Импорт через Румынию имеет чисто технологические ограничения, а через Польшу Украина и так качает газ во все возрастающих объемах.
Во-вторых, Коболев рекомендует использовать против своеволия Фицо юридические механизмы в рамках европейского Соглашения об энергетическом содружестве. В том числе - и арбитражные процедуры, которые чреваты серьезными санкциями для Словакии.
В общем, ситуация с одной стороны выглядит очень рискованной для Украины. А с другой стороны - и для правительства Роберта Фицо.
И в этих чрезвычайных условиях призыв украинского министра энергетики Германа Галущенко к европейским партнерам о предоставлении гранта на закупку импортного газа в ЕС имеет довольно высокие шансы на позитивный ответ из Брюсселя. Речь идет о закупках до одного миллиарда кубометров до конца отопительного сезона. Этот объем мог бы полностью покрыть потребности Украины в импорте газа, но главное, что возражать против этих поставок Фицо точно не смог бы.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Ядерный скандал
На фоне проблем с газом и российских ракетных атак в Киеве случился самый настоящий ядерно-энергетический скандал. Украинский парламент, Верховная Рада, проголосовал в целом, то есть окончательно одобрил закон, которым разрешил правительству закупить в Болгарии недостающее оборудование для достройки двух реакторов на Хмельницкой АЭС. В Украине сейчас работают три атомные станции: Хмельницкая с двумя действующими энергоблоками, Ровенская с четырьмя и Южно-Украинская с тремя. Есть еще оккупированная в 2022 году самая крупная в Европе Запорожская АЭС с шестью реакторами, но она не эксплуатируется.
Фактически, именно три работающие АЭС сейчас являются становым хребтом украинской электроэнергетики. Не то, чтобы россияне не пытались вывести их из игры, но собственно по реакторам они ударов пока что не наносили. Атаковали только трансформаторные подстанции, через которые действующие украинские АЭС подают энергию в магистральные линии электропередач.
Эта история с покупкой недостающего оборудования для достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС вызвала очень громкий резонанс в Украине сразу по нескольким причинам. И это мы еще не слышали реакции от партнеров. А все потому, что в данном случае речь идет о закупке оборудования, которое много лет назад было поставлено российскими производителями для постройки энергоблоков в Болгарии. На Хмельницкой АЭС энергоблоки №3 и №4 были запроектированы с точно такими же реакторами, от достройки которых отказалась София. Причем, реактор №3 на Хмельницкой АЭС готов практически на три четверти, а №4 - более чем на 40%.
Это решение Верховной Рады очень приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, так как эти два энергоблока обеспечат более чем два гигаватта мощности для украинской энергосистемы. Что важно, в зимние месяцы Украина вынуждена импортировать примерно такой же объем электроэнергии в пиковые моменты, а дефицит, возникший из-за российских ракетных обстрелов тепловых станций, все равно полностью не покрывается. «Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта», - сказал Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 11 февраля.
Однако понятно, что эти возможности появятся, в лучшем случае, через год-два, точно не в нынешнем сезоне. А вот затраты на покупку комплектующих в Болгарии уже оценили примерно в 600 миллионов евро. Сумма изрядная по украинским меркам? Наверное. И это тоже ставят в упрек действующему правительству. Хотя история с достройкой двух энергоблоков Хмельницкой АЭС возникла не сегодня и даже не вчера.
Она активно муссируется еще со времен президентства Виктора Януковича. 14 лет назад были приняты решения о достройке с участием российского государственного концерна Росатом. После начала гибридной войны РФ против Украины, в 2016 году этот контракт был расторгнут - во времена президентства Петра Порошенко. А уже после избрания Зеленского, в 2021 году начали сотрудничать по части достройки с американской Westinghouse. Что совершенно логично, так как украинские АЭС с 2014 года постепенно переходили на использование ядерного горючего от этой компании, отказываясь поэтапно от российского топлива.
Еще было в 2023 году достигнуто рамочное соглашение о намерениях с американской же компанией Holtec о строительстве в Украине 20 малых модульных реакторов (SMR), но пока совершенно непонятно, когда эта программа реально стартует.
В общем, вокруг достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС будет еще много шума, особенно в свете того, что главной альтернативной российскому оборудованию являются американские проекты. А нынешняя администрация Белого дома очень чувствительна к продвижению именно американских экономических интересов. Для Киева этот вопрос тоже имеет сильный привкус проблем национальной безопасности, так как зависеть от страны-агрессора тут никто не собирается.
К слову, Зеленский в своем обращении упомянул об американских интересах. Он аргументировал потребность в наращивании мощностей АЭС тем фактом, что в перспективе ожидается сотрудничество с США по части добычи и переработки специальных минеральных ресурсов - в частности, редкоземельных элементов.
Продолжение металлической темы
За день до голосования украинских депутатов по поводу Хмельницкой АЭС президент США Дональд Трамп анонсировал визит новоназначенного министра финансов Скотта Бессента в Киев. Трамп в своем эккаунте в сети Truth Social заявил, что уполномочил Бессента на встречу с Зеленским, упомянув при этом, что переговоры будут касаться, прежде всего, окончания войны.
А агентство Bloomberg незадолго до того пояснило, что Бессент во время визита в Киев проведет начальные переговоры, чтобы впоследствии обеспечить доступ США к критически важным полезным ископаемым, которыми располагает Украина. Это вообще будет первый визит представителя новой администрации в Украину.
Напомним, что Трамп ранее заявлял, что хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в ее защите от российской агрессии. Но, что характерно, едет в Киев по этому поводу не министр обороны, а министр финансов.
И Дональд Трамп 10 февраля в интервью Fox News даже назвал цифру - как он видит сделку «доступ к ресурсам в обмен на помощь»: он ее оценил в 500 миллиардов долларов. Первые сигналы Трампа по поводу этой сделки, что прозвучали пару недель назад, были в Европе встречены без энтузиазма. Например, плотно занятый предвыборной кампанией немецкий канцлер Олаф Шольц жестко раскритиковал Трампа за такие предложения. Как Брюссель, Берлин, Рим и Париж отнесутся к старту более предметных переговоров на эту тему, пока не вполне ясно.
В общем, все выглядит так, будто спешно готовятся мирные переговоры, только пока не вполне ясно, на каких исходных позициях. Сейчас определенно известно только о готовности Владимира Зеленского вывести украинские войска из Курской области в обмен на освобождения россиянами оккупированных украинских территорий. В интервью британской The Guardian Зеленский об этом заявил вполне однозначно, хотя, конечно, без деталей.
Тем временем Украина активно борется за то, чтобы переломить ход войны. Это остро необходимо по двум причинам. Прежде всего, чтобы остановить ползучее продвижение российских войск на Донбассе, а во-вторых, чтобы сформировать предельно сильные для себя позиции на переговорах, к которым Дональд Трамп пытается продвинуть и Киев, и Москву.
Украинское министерство обороны официально запустило проект «Контракт 18-24», рамках которого украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут при желании поступить на службу в Вооруженные силы на очень интересных условиях, в том числе, более интересных финансово, чем те, на которых служат мобилизованные. Речь идет о годичных контрактах для тех, кто по возрасту еще не подлежит мобилизации, но готов идти добровольцем. То есть для лиц от 18 до 25 лет.
Весьма вероятно, что наличие определенного срока службы и сильная финансовая мотивация смогут привлечь тех, кто не подлежит обязательному призыву. Сейчас украинская армия остро нуждается в новых кадрах ввиду того, что российские войска пока что имеют существенное преимущество в численности. Да, это количественное российское преимущество в значительной степени нивелируется более высокой мотивацией и технической оснащенностью украинских войск. Но баланс все еще не в пользу украинских сил, которым остро не хватает не только современных вооружений, которые поступают в Украину в меньших объемах, чем требуются, но еще и людей, которые могли бы эти вооружения эффективно применять.
Вероятно, украинский «Контракт 18-24» будет дополнен щедрыми поставками вооружений от США, прежде всего - республиканцы на текущей неделе вносят в Конгресс закон о ленд-лизе для Украины. Механизм ленд-лиза для Украины был доступен и во времена администрации Джо Байдена, но так и не был им использован для наращивания поставок эффективных вооружений.