КОЛОНКА POSTIMEES Мы ходим по тонкому льду

Вот что сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов во вторник на традиционном обеде лидеров общественного мнения, организованном Postimees, который проходил под заголовком «Штормовое предупреждение или хождение по тонкому льду». Как отметил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги в своей вступительной речи, это название заимствовано у книги Уинстона Черчилля «Штормовое предупреждение», посвященной началу Второй мировой войны.

«Мы ходим по тонкому льду, - продолжил Всевиов. - Под ногами местами уже появляются трещины, слышится хруст. В тысяче километров к югу некоторые наши попутчики уже провалились, их затягивает, они пытаются выбраться, но некоторых уже не видно. Время тревожное и опасное».

Но, в отличие от начала Второй мировой войны, на этот раз мы смогли извлечь уроки. Украину не оставили в одиночестве в первые дни агрессии, и теперь у нее одна из самых боеспособных армий в мире, обладающая передовыми навыками использования различных видов вооружения, включая дроны. Санкции нанесли разрушительный удар по России, и их наиболее ощутимые последствия, вероятно, проявятся уже в этом году.