Смотря в будущее, можно выделить два возможных сценария развития. Первый - кто-то заменит США в роли гаранта мирового порядка. Второй - существующий порядок может распасться, и какое-то время ему не будет замены.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы ходим по тонкому льду
Вот что сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов во вторник на традиционном обеде лидеров общественного мнения, организованном Postimees, который проходил под заголовком «Штормовое предупреждение или хождение по тонкому льду». Как отметил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги в своей вступительной речи, это название заимствовано у книги Уинстона Черчилля «Штормовое предупреждение», посвященной началу Второй мировой войны.
«Мы ходим по тонкому льду, - продолжил Всевиов. - Под ногами местами уже появляются трещины, слышится хруст. В тысяче километров к югу некоторые наши попутчики уже провалились, их затягивает, они пытаются выбраться, но некоторых уже не видно. Время тревожное и опасное».
Но, в отличие от начала Второй мировой войны, на этот раз мы смогли извлечь уроки. Украину не оставили в одиночестве в первые дни агрессии, и теперь у нее одна из самых боеспособных армий в мире, обладающая передовыми навыками использования различных видов вооружения, включая дроны. Санкции нанесли разрушительный удар по России, и их наиболее ощутимые последствия, вероятно, проявятся уже в этом году.
Украинцы продолжают сражаться, потому что у них нет выбора. Глядя на происходящее на оккупированных территориях, становится ясно, что цель России - уничтожение украинской нации. Это экзистенциальная война не только для Украины, но и для нас, для всего западного мира. Пока окончательно не ясно, у кого в руках решающий козырь, как отметил в своей речи еще один участник обеда лидеров общественного мнения, эксперт по коммуникации Рауль Ребане. Поэтому «сейчас нельзя расслабляться».
Независимо от того, какие шаги предпримут в ближайшее время Соединенные Штаты, для Европы ключевым решением остается расширение регионального сотрудничества, особенно в военной сфере. У России иссякают запасы высокоточного вооружения и современной бронетехники, однако она по-прежнему способна производить и закупать боеприпасы в значительных объемах. Европе необходимо на это адекватно реагировать.
Европейские страны, включая нас, должны продолжать оказывать поддержку Украине и развернуть масштабное производство боеприпасов. Хочешь мира - готовься к войне.
Кроме того, как отметил Всевиов, ведущая роль в вопросе гарантий безопасности для Украины будет принадлежать Европе. Очевидно, что после установления перемирия в Украину должны быть направлены миротворческие силы, поскольку столь же очевидно, что контроль за обеспечением мира нельзя доверить России. По мнению Postimees, это должны быть объединенные силы европейских союзников по НАТО, обладающие достаточной мощью, чтобы отразить любую возможную новую агрессию со стороны России.
«В лучшем случае нам удастся привлечь к этому процессу американцев, чтобы они помогли закрыть критически важные пробелы в системе гарантий», - заявил Всевиов. Однако Европа не может уклониться от ответственности за создание этих гарантий безопасности.
Участие Эстонии в этом процессе возможно и необходимо, поскольку разрушения, вызванные оккупацией, не должны повториться в нашей стране.