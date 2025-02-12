Длиннохвостая неясыть принесла в Эстонский музей природы крысу

Выставку посетили тысячи людей, а сотни гостей не упустили возможность сделать селфи со звездной совой для Instagram.

Однако самое главное - эта забавная и трогательная история помогла людям почувствовать связь с природой. Случай также доказал, что музеи могут успешно привлекать внимание широкой аудитории, если рассказывают истории творчески и увлекательно. Кроме того, история напомнила потенциальным злоумышленникам, что воровать из музеев - плохая идея.

Таким образом, кража длиннохвостой неясыти стала одной из крупнейших медиакампаний года в Эстонии и дала музею ценный опыт в области кризисной коммуникации, сотрудничества и оперативного реагирования.

«Возвращение неясыти домой стало для нас явным сигналом того, что этот необычный случай стоит отметить, - говорит Йыкс. - И мы рады, что теперь нас наградили премией Muuseumirott. Длиннохвостая неясыть принесла домой "Музейную крысу"».

О премии

Целью конкурса Эстонских музейных премий является признание лучших музейных специалистов и популяризацию различных аспектов музейной работы. Премия Muuseumirott вручается Эстонским музееведческим обществом совместно с Департаментом охраны памятников старины.

История конкурса Muuseumirott началась в 2004 году, когда впервые были отмечены лучшие выставки. В нынешнем формате с несколькими категориями награждение проводится с 2010 года.

В коллекции наград Эстонского музея природы уже есть четыре премии Muuseumirott: за лучший реставрационный проект (2021), лучшую выставку (2015, 2020) и лучший проект развития (2017).