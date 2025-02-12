В конце 2023 года чучело длиннохвостой неясыти исчезло из Эстонского музея природы, что вызвало большой резонанс и вошло в историю, в результате принеся музею награду «Музейная крыса» (Muuseumirott) в категории «Маркетинговый проект года».
Длиннохвостая неясыть принесла в Эстонский музей природы крысу
«Это отличный пример ситуации, когда жизнь преподносит кислые лимоны: кража, безусловно, была неприятным событием для музея, но благодаря умелой тактической реакции мы смогли извлечь из этого максимум пользы и сделать лучший в мире лимонад», - прокомментировала победу директор музея Хейди Йыкс.
Кража чучела длиннохвостой неясыти из фойе музея произошла 11 октября 2023 года. С этого момента началась многонедельная сага «Эстония ищет длиннохвостую неясыть».
После того как мы поделились новостью о произошедшем, это привело к серии неожиданных последствий: музей получил несколько подаренных чучел длиннохвостых неясытей, более 50 упоминаний в СМИ, рост известности, pop-up выставку о совах и множество новых совиных друзей.
После публикации видео о краже длиннохвостой неясыти всего за несколько часов стала в социальных медиа вирусной.
Успех этого неожиданного маркетингового проекта был основан на грамотном и креативном кризисном управлении, позволившем быстро и эффективно реагировать на развитие событий. Свою лепту внесли не только сотрудники музея, но и департамент полиции и погранохраны, местное сообщество и СМИ.
Это не только привлекло внимание широкой аудитории, но и объединило вокруг музея множество добровольцев и сторонников, готовых поддержать, что стало особой ценностью.
Кроме того, длиннохвостая неясыть вошла в современный эстонский фольклор: в соцсетях ее стали называть «Странствующей совой», «Секонд-хэнд совой» и даже «Национальной птицей Эстонии». Когда благодаря внимательным гражданам и полиции сова вернулась домой, музей решил организовать pop-up выставку, на которой представил не только главную героиню спецоперации, но и чучела длиннохвостых неясытей, подаренных музею в ходе этой истории.
Выставку посетили тысячи людей, а сотни гостей не упустили возможность сделать селфи со звездной совой для Instagram.
Однако самое главное - эта забавная и трогательная история помогла людям почувствовать связь с природой. Случай также доказал, что музеи могут успешно привлекать внимание широкой аудитории, если рассказывают истории творчески и увлекательно. Кроме того, история напомнила потенциальным злоумышленникам, что воровать из музеев - плохая идея.
Таким образом, кража длиннохвостой неясыти стала одной из крупнейших медиакампаний года в Эстонии и дала музею ценный опыт в области кризисной коммуникации, сотрудничества и оперативного реагирования.
«Возвращение неясыти домой стало для нас явным сигналом того, что этот необычный случай стоит отметить, - говорит Йыкс. - И мы рады, что теперь нас наградили премией Muuseumirott. Длиннохвостая неясыть принесла домой "Музейную крысу"».
О премии
Целью конкурса Эстонских музейных премий является признание лучших музейных специалистов и популяризацию различных аспектов музейной работы. Премия Muuseumirott вручается Эстонским музееведческим обществом совместно с Департаментом охраны памятников старины.
История конкурса Muuseumirott началась в 2004 году, когда впервые были отмечены лучшие выставки. В нынешнем формате с несколькими категориями награждение проводится с 2010 года.
В коллекции наград Эстонского музея природы уже есть четыре премии Muuseumirott: за лучший реставрационный проект (2021), лучшую выставку (2015, 2020) и лучший проект развития (2017).