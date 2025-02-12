В этом году жители Эстонии путешествуют больше, чем раньше

В прошлом году через аэропорты Эстонии прошло около 3,6 миллиона пассажиров, что стало самым высоким показателем за всю историю. Статистика зарубежных поездок жителей Эстонии за прошлый год еще не опубликована, но, вероятно, она приблизится к рекордному уровню 2018 года. По оценке экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, в 2025 году объем путешествий в странах Балтии, особенно в Эстонии, вырастет еще больше, а зарубежные поездки станут более частыми, чем раньше.

«Это предположение основано на текущей статистике о путешествиях, признаках восстановления экономики, но в основном на одной важной причине - снижении процентных ставок. В случае Эстонии дополнительно влияет и высокий уровень цен внутри страны», - пояснил экономист Citadele Александрас Изгородинас.

Рынки прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году трижды снизит процентные ставки. Это означает, что к лету 2025 года Euribor достигнет двух процентов (сейчас он составляет 2,6%, а на пике был 3,9%). Более низкие процентные ставки по жилищным кредитам и лизингу оставляют потребителям больше свободных средств, что увеличивает расходы на путешествия.

«Дополнительно ситуацию подстегивает тот факт, что цены в ресторанах и кафе стран Балтии быстро приближаются к среднеевропейскому уровню. В случае Эстонии в отдельных случаях они уже его превысили. Это означает, что за границей переночевать и поесть может быть дешевле, чем дома», - отметил Изгородинас.