Лиги о снижении налога на продукты питания: у государства нет лишних миллионов

По мнению министра по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), предложение стоит проанализировать, однако министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что на это потребуются сотни миллионов евро, а пользу от налоговых льгот извлекут, скорее, состоятельные потребители и магазины.

«Они, по сути, получат налоговый доход, и в итоге цены на продукты питания либо не упадут вовсе, либо упадут настолько, что государство будет платить сотни миллионов евро из своего бюджета. Этих сотен миллионов нет», – констатировал Лиги.