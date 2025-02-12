Это важно Как правильно декларировать доход от продажи и аренды недвижимости

Если же налог с полученного дохода не удерживался, то сумму, полученную в течение года, и адрес недвижимости необходимо указать во второй части таблицы 5.4.

Какие расходы можно вычесть?

При сдаче жилья в аренду можно вычесть из арендного дохода 20 процентов на покрытие расходов, связанных с содержанием квартиры или мелким ремонтом. Подтверждающие документы представлять не требуется - вычет применяется автоматически при декларировании.

Подоходный налог в размере 20 процентов начисляется на сумму арендного дохода уже за вычетом двадцатипроцентной льготы. Если данные об аренде жилья внесены в декларацию автоматически, налоговый вычет также будет применен без дополнительных действий со стороны налогоплательщика. Пример расчета доступен на сайте MTA.

Что делать с доходом от сдачи через платформы?

К арендному доходу также относится прибыль от краткосрочной аренды через платформы, такие как Airbnb или Booking.com, если налог с этих доходов не был удержан при выплате.

Если физическое лицо сдает недвижимость через подобные платформы, но не оформлено как предприниматель, этот доход необходимо указывать в налоговой декларации.

Важно отметить, что коммунальные платежи не подлежат вычету из дохода, полученного от краткосрочной аренды. Такой доход следует отражать во второй части таблицы 5.4, так как к нему не применяется двадцатипроцентный вычет. Если владелец хочет учитывать связанные с квартирой расходы, ему необходимо оформить предпринимательскую деятельность.