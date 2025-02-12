Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, как следует декларировать доходы, полученные от продажи и сдачи в аренду недвижимости.
Это важно ⟩ Как правильно декларировать доход от продажи и аренды недвижимости
Согласно анализу рисков MTA, в 2024 году данные о сделках с недвижимостью будут предварительно внесены в налоговые декларации 2084 человек, чей совокупный объем сделок превысил 137 миллионов евро.
Как объяснила ведущий специалист отдела подоходного налога MTA Ауне Мария Марьяпуу, при заполнении декларации этим людям необходимо указать затраты на приобретение недвижимости, а также расходы, непосредственно связанные с ее продажей.
«С полученной прибыли от продажи недвижимости необходимо уплатить подоходный налог. Если сделка не облагается налогом - например, если продан собственный дом, квартира, дача или земельный участок, возвращенный в ходе имущественной реформы, - то соответствующую строку в декларации можно удалить. Однако перед этим необходимо обязательно указать причину», – отметила Марьяпуу.
Доход от продажи недвижимости, подлежащий налогообложению, но не внесенный в предварительно заполненную декларацию, следует указать в таблице 6.3. Сделки, освобожденные от налога, в декларации не отражаются.
Как декларировать доход от аренды
Доход от аренды необходимо указывать в декларации физического лица, отражая всю сумму, полученную за год.
«В состав арендного дохода не включаются расходы арендатора, связанные с благоустройством квартиры или дома, - пояснила Ауне Мария Марьяпуу. - Например, если арендатор вместо собственника оплатил уборку снега или заменил изношенную мебель либо бытовую технику. Однако если арендатор оплачивает кредитные взносы или земельный налог за сдающуюся квартиру, эти суммы считаются доходом арендодателя».
Если недвижимость, например сельхозугодья, сдается в аренду компании, то при выплате дохода предприятие уже удержало подоходный налог. Такие данные будут автоматически внесены в таблицу 5.4 налоговой декларации.
Если же налог с полученного дохода не удерживался, то сумму, полученную в течение года, и адрес недвижимости необходимо указать во второй части таблицы 5.4.
Какие расходы можно вычесть?
При сдаче жилья в аренду можно вычесть из арендного дохода 20 процентов на покрытие расходов, связанных с содержанием квартиры или мелким ремонтом. Подтверждающие документы представлять не требуется - вычет применяется автоматически при декларировании.
Подоходный налог в размере 20 процентов начисляется на сумму арендного дохода уже за вычетом двадцатипроцентной льготы. Если данные об аренде жилья внесены в декларацию автоматически, налоговый вычет также будет применен без дополнительных действий со стороны налогоплательщика. Пример расчета доступен на сайте MTA.
Что делать с доходом от сдачи через платформы?
К арендному доходу также относится прибыль от краткосрочной аренды через платформы, такие как Airbnb или Booking.com, если налог с этих доходов не был удержан при выплате.
Если физическое лицо сдает недвижимость через подобные платформы, но не оформлено как предприниматель, этот доход необходимо указывать в налоговой декларации.
Важно отметить, что коммунальные платежи не подлежат вычету из дохода, полученного от краткосрочной аренды. Такой доход следует отражать во второй части таблицы 5.4, так как к нему не применяется двадцатипроцентный вычет. Если владелец хочет учитывать связанные с квартирой расходы, ему необходимо оформить предпринимательскую деятельность.
Декларирование доходов, полученных через платформы, контролируется MTA на основании данных, предоставляемых операторами платформ.
«С 2023 года платформы обязаны передавать в MTA информацию о своих продавцах и поставщиках услуг, если одной из сторон сделки является эстонский частный или юридический субъект», - напомнила Ауне Мария Марьяпуу.
Что делать, если доход не был задекларирован?
Если после подачи налоговой декларации выяснится, что часть доходов не была учтена, MTA рекомендует внести исправления.
«Если декларация не будет исправлена, в ходе проверки может быть начислена сумма налога, а также процентная надбавка за просрочку. Мы не стремимся к такому развитию событий, поэтому просим внимательно указать в декларации все доходы за прошлый год», - подчеркнула Марьяпуу.
Если вы продали или сдавали недвижимость в аренду, но не уверены, какие суммы подлежат декларированию, MTA рекомендует ознакомиться с информацией на своем сайте. В случае, если ответа там нет, следует обратиться в ведомство напрямую.