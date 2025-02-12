Любимец публики боец ММА Кристьян Тынисте возвращается на арену Raju

Расчеты с 03 Fight Team

Поединок между Вилле Манкиненом и Клаудеси Брито стал вопросом чести: Брито победил товарища Манкинена по команде Эдварда Уоллса на турнире RAJU 16, используя свою доминирующую борьбу и постоянно выискивая возможности поразить Уоллса приемами подчинения. Теперь Манкинен выходит в клетку, готовый доказать, что он способен остановить бразильца. От этого матча зависит, потерпит ли финская команда 03 Fight Team очередную обидную неудачу или на этот раз бразильцу придется лететь домой, ощущая горечь поражения.

«Это классическое столкновение стилей – защитная борьба и мощь ударов Манкинена и давление и точность приемов подчинения Брито. Это не обычный бой – на кону честь и гордость финской команды 03 Fight Team», отметил Отт Тыниссаар.

Профили бойцов

Вилле Манкинен (8-4-1, Финляндия)

✔️ Сильная защитная борьба и мощная ударная сила

✔️ Желание отомстить за товарища по команде

✔️ 7 из 8 побед были одержаны с финишем

Клаудеси Брито (11-5, Бразилия)

✔️ Опасные завершающие приемы, лишь одна из его побед была результатом решения судей (Уоллс)

✔️ Победил товарища по команде Манкинена, показав сильную борьбу

✔️ Агрессивен и опасен как в стойке, так и применяя приемы подчинения на полу

RAJU 17, крупнейшее событие мира MMA в странах Балтии, состоится 22 февраля в тартуском спортивном комплексе A. Le Coq. Организаторы уже подтвердили следующее мероприятие, которое пройдет 20 сентября в столичном ледовом холле Tondiraba. Первое соревнование в рамках лиги состоялось в 2009 году в спортивном комплексе Тартуского университета.

Evecon RAJU 17 вновь выведет ММА в Эстонии на передний план, собрав сильных местных и всемирно известных бойцов. За матчами можно наблюдать на месте в Тарту или в прямом эфире на сайте www.mmaraju.com

Смешанные единоборства Mixed Martial Arts – MMA – это спортивная вольная борьба, сочетающая в себе наиболее зрелищные элементы нескольких видов единоборств. Цель участника – либо нокаутировать противника, либо заставить его сдаться, применив прием подчинения. Поединки ММА проводятся на специальной восьмиугольной арене-клетке, что обеспечивает безопасность участников и придает такой спортивной дуэли оттенок гладиаторской схватки. Выступление Тынисте – RAJU 15 смотрите ЗДЕСЬ.