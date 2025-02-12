В России хотят запретить публичное использование иностранных слов

С вывесок и витрин в России должны исчезнуть слова coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобные . По-прежнему будет разрешено использование иностранных слов в товарных знаках.

Документ, внесенный в 2023 году группой депутатов во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, которая тот момент возглавляла думский комитет по культуре, был одобрен на заседании во вторник, 11 февраля.

Проект предусматривает обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Депутаты предлагают сделать обязательным перевод информации, содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке, на русский язык. Предлагается запретить слова sale, shop и open.

«Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобное», - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект направлен на прекращение практики присвоения жилым комплексам, поселкам, кварталам, микрорайонам названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.

Вместе с тем требования законопроекта не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в пояснительной записке.

Тем самым депутаты стремятся защитить русский язык, а также существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве на территории России.

В России уже действуют ограничения в использовании иностранных слов, направленные на «защиту русского языка от их чрезмерного употребления». В начале 2023 года был принят закон, который запрещает использовать иностранные слова, имеющие русские синонимы, в случае использования языка как государственного.