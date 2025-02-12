Опрос: из-за слишком низкой зарплаты большинство жителей Эстонии задумываются о смене работы

В Латвии 72, а в Литве 68 процентов работников ищут или рассматривают новые возможности трудоустройства.

Во всех трех странах Балтии основной причиной смены работы является слишком низкая заработная плата, а также отсутствие возможностей карьерного роста на текущей работе. В Латвии и Литве третьим по распространенности фактором является желание сменить направление карьеры, что невозможно у имеющегося на данный момент работодателя. А в Эстонии работники отмечают чрезмерную рабочую нагрузку.

В странах Балтии важнейшей мотивацией при приеме на работу является конкурентоспособная заработная плата и другие дополнительные льготы. За этим следует справедливая рабочая нагрузка и баланс между работой и личной жизнью. В Эстонии также считаются важными возможности удаленной работы, тогда как в Латвии и Литве больше ценится содержание работы и ее смысл.

В Эстонии 82,5 процента работников недовольны своей зарплатой, многие из них планируют в ближайшем будущем попросить о повышении, ожидая повышения зарплаты до 20 процентов.

В то же время работодатели не планируют вносить какие-либо изменения в заработную плату в ближайшие месяцы, что свидетельствует об усилении давления на рынке труда со стороны заработной платы.

«Текучесть кадров в странах Балтии высока, и основными причинами являются заработная плата, возможности карьерного роста и рабочая нагрузка. Чтобы удержать сотрудников, работодатели должны проявлять инициативу: ценить своих сотрудников, прислушиваться к их потребностям и создавать возможности для развития. Это единственный способ обеспечить долгосрочное и успешное сотрудничество», - указал пресс-секетарь CV.ee Карл Одер.