Эстонская фристайлистка завоевала золото на юношеском Олимпийском фестивале

16-летняя спортсменка лидировала уже после первого заезда, набрав 77,25 балла. Во втором она улучшила свой результат до 86,00, увеличив отрыв от соперниц. В итоге Ревягина опередила серебряную призершу, датчанку Силье Кинкед (82,50), и занявшую третье место британку Сандру Каун (80,00).

Фото: www.fis-ski.com

Среди юношей в финал прошел Харри Таммемяги, однако из-за травмы он не смог продолжить соревнования.

Эстонский олимпийский комитет направил на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 22 спортсмена, которые соревнуются в шести дисциплинах: фристайл-лыжный спорт, фигурное катание, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проводится раз в два года для спортсменов определенного возраста. В этом году в состав сборной входят атлеты, родившиеся в 2006–2009 годах. Эстония представлена в шести из восьми возможных видов спорта.