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Буря на рынке энергетики: здания могут уже отапливаться нефтяным топливом вместо газа

Перевод: Валерия Ермакова
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

За год цена на природный газ увеличилась почти в два раза, что вместе с низким производством возобновляемой энергии привело к крайне высокому уровню цен на электричество по всей Европе.

Цена на газ уже достигла такого уровня, что с использованием некоторых нефтепродуктов можно было бы дешевле обеспечить энергией промышленность и котельные. Во вторник на голландской бирже цена на газ превысила 59 евро за мегаватт-час. Если сравнивать газ с нефтью, то для того, чтобы стоимость энергии была сопоставимой, цена на нефть должна быть около 100 долларов за баррель. Однако сейчас нефть стоит 77 долларов за баррель, что делает топливо, получаемое при переработке нефти, дешевле. Уголь также дешевле газа.

В Эстонии подобная ситуация была два года назад. Тогда крупным поставщикам тепла было временно разрешено использовать более загрязняющие источники энергии вместо газа. Генеральный директор Utilitas в Таллинне Роберт Китт уверяет, что в этом году ситуация не настолько критична, чтобы для отопления пришлось использовать нефть. По его словам, использование сланцевой нефти рассматривается только в чрезвычайных ситуациях, когда доступность природного газа ограничена, как это было во время энергетического кризиса 2022 года.

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