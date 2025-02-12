Буря на рынке энергетики: здания могут уже отапливаться нефтяным топливом вместо газа

Цена на газ уже достигла такого уровня, что с использованием некоторых нефтепродуктов можно было бы дешевле обеспечить энергией промышленность и котельные. Во вторник на голландской бирже цена на газ превысила 59 евро за мегаватт-час. Если сравнивать газ с нефтью, то для того, чтобы стоимость энергии была сопоставимой, цена на нефть должна быть около 100 долларов за баррель. Однако сейчас нефть стоит 77 долларов за баррель, что делает топливо, получаемое при переработке нефти, дешевле. Уголь также дешевле газа.