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Фактчек: противники ветрогенераторов говорят о вреде инфразвука, но так ли это на самом деле?

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Фото статьи
Фото: Marko Saarm

Поскольку распространяются слухи, что ветряные электростанции могут представлять опасность для здоровья человека из-за создаваемого инфразвука, Департамент здоровья провел проверку фактов, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле и является ли инфразвук сам по себе опасным.

«Вокруг нас постоянно происходят колебания воздуха, то есть движение звуковых волн. В результате удивительной эволюции часть этого спектра стала доступна для человеческого слуха (20–20 000 Гц), а узкий диапазон, называемый инфразвуком (менее 20 Гц), остается за пределами восприятия человеческого уха», - говорится в сообщении Департамента здоровья. Чувствительность уха начинает снижаться уже ниже 2000 Гц, но заметное падение происходит ниже 500 Гц.

Ветряные турбины, производящие электроэнергию, также создают различные звуки. Шум в слышимом диапазоне вызывает как механический гул генератора, так и свист, возникающий при вращении лопастей и их контакте с воздухом. Основным источником инфразвука также являются лопасти, но этот низкочастотный звук с частотой менее 20 Гц уже не воспринимается человеческим ухом.

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