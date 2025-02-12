Фактчек: противники ветрогенераторов говорят о вреде инфразвука, но так ли это на самом деле?

«Вокруг нас постоянно происходят колебания воздуха, то есть движение звуковых волн. В результате удивительной эволюции часть этого спектра стала доступна для человеческого слуха (20–20 000 Гц), а узкий диапазон, называемый инфразвуком (менее 20 Гц), остается за пределами восприятия человеческого уха», - говорится в сообщении Департамента здоровья. Чувствительность уха начинает снижаться уже ниже 2000 Гц, но заметное падение происходит ниже 500 Гц.

Ветряные турбины, производящие электроэнергию, также создают различные звуки. Шум в слышимом диапазоне вызывает как механический гул генератора, так и свист, возникающий при вращении лопастей и их контакте с воздухом. Основным источником инфразвука также являются лопасти, но этот низкочастотный звук с частотой менее 20 Гц уже не воспринимается человеческим ухом.