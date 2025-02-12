Поскольку распространяются слухи, что ветряные электростанции могут представлять опасность для здоровья человека из-за создаваемого инфразвука, Департамент здоровья провел проверку фактов, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле и является ли инфразвук сам по себе опасным.
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Фактчек: противники ветрогенераторов говорят о вреде инфразвука, но так ли это на самом деле?
«Вокруг нас постоянно происходят колебания воздуха, то есть движение звуковых волн. В результате удивительной эволюции часть этого спектра стала доступна для человеческого слуха (20–20 000 Гц), а узкий диапазон, называемый инфразвуком (менее 20 Гц), остается за пределами восприятия человеческого уха», - говорится в сообщении Департамента здоровья. Чувствительность уха начинает снижаться уже ниже 2000 Гц, но заметное падение происходит ниже 500 Гц.