Вчера правительственная комиссия по безопасности дорожного движения ознакомилась со статистикой ДТП за 2024 год. За год на дорогах погибли 69 человек - это самый высокий показатель за последние годы.
«Каждую неделю на дорогах погибает минимум один человек»: Свет признал, что нынешний подход к безопасности дорожного движения провалился
«Уровень безопасности дорожного движения значительно улучшился по сравнению с ситуацией 30 лет назад, но в последние годы мы топчемся на месте. То, что каждую неделю на наших дорогах погибает как минимум один человек, - это недопустимо для такой маленькой страны, как наша. К сожалению, в прошлом году число жертв ДТП даже увеличилось и достигло 69 погибших. Меры, которые раньше помогали улучшить безопасность движения, больше не дают нужного эффекта. Нам необходимо искать более эффективные решения и ставить спасение человеческих жизней в приоритет», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.
По его словам, реализация программы по безопасности дорожного движения на 2016-2025 годы фактически провалилась, и теперь необходимо провести широкое общественное обсуждение действенных мер.
Согласно статистике, в 2024 году на государственных дорогах погибли 43 человека, на местных дорогах и улицах - 21 человек, еще пять жизней унесли аварии в других местах. В шести случаях смертельные ДТП произошли на участках шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, которые пока не оборудованы по схеме 2+2.
«В первую очередь необходимо улучшить культуру вождения и строгое соблюдение правил, так как превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения и опасные маневры остаются широко распространенными проблемами. В то же время мы видим, что развитие инфраструктуры также играет важную роль в повышении безопасности дорожного движения, хотя оно далеко не единственный решающий фактор», - добавил Свет.
Более четверти всех смертельных ДТП - 18 случаев - произошли с участием водителей или пешеходов, находившихся под воздействием алкоголя. В одном из происшествий водитель был также под воздействием наркотиков.
«К сожалению, в прошлом году число погибших в ДТП выросло на десять человек по сравнению с 2023 годом. Это слишком много, и каждому из нас стоит задуматься, что можно сделать, чтобы никто не пострадал и не погиб на дороге», - заявил глава Транспортного департамента Прийт Саук.
По его словам, департамент ежедневно работает над повышением безопасности дорожного движения - через информационные кампании, совершенствование организации движения, контроль знаний новых водителей и технического состояния автомобилей, а также уход за дорогами и развитие инфраструктуры. «Мы ожидаем вклад в общее дело и от всех остальных», - добавил он.
Действующая программа по безопасности дорожного движения на 2016-2025 годы ставила целью сократить число погибших и тяжело раненых в ДТП, чтобы в среднем за 2023-2025 годы на дорогах гибли не более сорока человек в год, а количество тяжело пострадавших не превышало 302 человек ежегодно.
Теперь Транспортный департамент приступает к разработке новой программы безопасности дорожного движения на следующий период.