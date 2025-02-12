«Каждую неделю на дорогах погибает минимум один человек»: Свет признал, что нынешний подход к безопасности дорожного движения провалился

«Уровень безопасности дорожного движения значительно улучшился по сравнению с ситуацией 30 лет назад, но в последние годы мы топчемся на месте. То, что каждую неделю на наших дорогах погибает как минимум один человек, - это недопустимо для такой маленькой страны, как наша. К сожалению, в прошлом году число жертв ДТП даже увеличилось и достигло 69 погибших. Меры, которые раньше помогали улучшить безопасность движения, больше не дают нужного эффекта. Нам необходимо искать более эффективные решения и ставить спасение человеческих жизней в приоритет», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.

По его словам, реализация программы по безопасности дорожного движения на 2016-2025 годы фактически провалилась, и теперь необходимо провести широкое общественное обсуждение действенных мер.

Согласно статистике, в 2024 году на государственных дорогах погибли 43 человека, на местных дорогах и улицах - 21 человек, еще пять жизней унесли аварии в других местах. В шести случаях смертельные ДТП произошли на участках шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, которые пока не оборудованы по схеме 2+2.