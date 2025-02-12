«В этом году цены на билеты, безусловно, немного повысятся, а Ryanair никогда не был очень дешевым перевозчиком из Таллинна. Разве что недолго после коронавируса. Так что в целом не было особой разницы, летите вы в Барселону с Ryanair или заблаговременно покупаете билет у Lufthansa, цены были относительно одинаковыми», – сказал в интервью ERR Пяргмяэ.