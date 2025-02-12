По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в этом году так или иначе ожидалось повышение цен на авиабилеты, поскольку на рынке не хватает самолетов Boeing и Airbus, а спрос растет быстрее предложения, пишет Rus.ERR.
«В этом году цены на билеты, безусловно, немного повысятся, а Ryanair никогда не был очень дешевым перевозчиком из Таллинна. Разве что недолго после коронавируса. Так что в целом не было особой разницы, летите вы в Барселону с Ryanair или заблаговременно покупаете билет у Lufthansa, цены были относительно одинаковыми», – сказал в интервью ERR Пяргмяэ.
По его словам, проблема Эстонии в том, что она маленькая и удаленная, а когда перелет длится дольше трех часов, бюджетным авиакомпаниям нелегко поддерживать сообщение, поскольку самолеты оказываются заняты по полдня.