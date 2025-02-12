Tesla открывает свой первый торговый салон в странах Балтии

«Tesla начинает поставки своих первых автомобилей клиентам в Литве (...). Клиенты могут забрать заказы в новом центре в Вильнюсе. Это наш первый центр Tesla в регионе, где под одной крышей находятся сервис, доставка и салон», - сообщила компания в среду.

Как сообщается, теперь владельцам Tesla будет проще планировать техническое обслуживание своих электромобилей и отслеживать их ремонт.

Новый салон Tesla расположен в Траку Воке, недалеко от Вильнюса.

BNS сообщило, что принадлежащая Tesla нидерландская компания Tesla International в августе прошлого года учредило предприятие в Вильнюсе.

В феврале 2020 года представители Tesla посетили Вильнюс. Источники BNS тогда сообщили, что Tesla интересовалась возможностью развития сети станций зарядки электромобилей в Литве и искала место для своего торгового салона.