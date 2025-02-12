Министр финансов Лиги столкнулся с трудностями при строительстве дома, но очень доволен своим новым жильем

На участке площадью около пяти тысяч квадратных метров была установлена каркасная конструкция, и согласно первоначальному плану, дом должен был быть готов к осени. Однако на самом деле строительство затянулось, и министр впервые ночевал в Сетомаа только на прошлых выходных.

«Строительство заняло больше времени, чем обещали, и дольше, чем мы ожидали, - признал Лиги. - Но я отношусь с пониманием. Требовались разные виды работ и специалисты, а синхронизировать их в Сетомаа было непросто. Были также задержки с материалами. Многие компании здесь вообще не занимаются строительством, мои требования к энергетическому классу и среде тоже накладывали ограничения».