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Министр финансов Лиги столкнулся с трудностями при строительстве дома, но очень доволен своим новым жильем

Перевод: Валерия Ермакова
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Министр финансов Юрген Лиги.
Министр финансов Юрген Лиги. Фото: Mihkel Maripuu

Министр финансов Юрген Лиги купил около года назад участок земли рядом с озером Ырсава в Вярска, где начал строить дом. Лиги тогда сказал, что всегда мечтал о своем озере и в душе считает себя южноэстонцем.

На участке площадью около пяти тысяч квадратных метров была установлена каркасная конструкция, и согласно первоначальному плану, дом должен был быть готов к осени. Однако на самом деле строительство затянулось, и министр впервые ночевал в Сетомаа только на прошлых выходных.

«Строительство заняло больше времени, чем обещали, и дольше, чем мы ожидали, - признал Лиги. - Но я отношусь с пониманием. Требовались разные виды работ и специалисты, а синхронизировать их в Сетомаа было непросто. Были также задержки с материалами. Многие компании здесь вообще не занимаются строительством, мои требования к энергетическому классу и среде тоже накладывали ограничения».

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