Министр финансов Юрген Лиги купил около года назад участок земли рядом с озером Ырсава в Вярска, где начал строить дом. Лиги тогда сказал, что всегда мечтал о своем озере и в душе считает себя южноэстонцем.
Для подписчиков
Министр финансов Лиги столкнулся с трудностями при строительстве дома, но очень доволен своим новым жильем
На участке площадью около пяти тысяч квадратных метров была установлена каркасная конструкция, и согласно первоначальному плану, дом должен был быть готов к осени. Однако на самом деле строительство затянулось, и министр впервые ночевал в Сетомаа только на прошлых выходных.