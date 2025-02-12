Осужденный за получение взятки и другие коррупционные преступления бывший старейшина Пирита, бывший член Центристской партии Тынис Лийнат заявил во время допроса в Государственной прокуратуре в сентябре прошлого года, что помимо передачи ему взятки предприниматель Эрки Пийрсалу должен был заплатить 25 000 евро самой партии.
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Бывший старейшина Пирита: ради партии я был готов пойти на преступление
На следствии Лийнат рассказал, что в январе 2022 года в офисе Центристской партии у него состоялась встреча с одним из высокопоставленных партийцев, который поручил ему сотрудничать с Пийрсалу. Так как этот человек не является фигурантом уголовного дела, Postimees не называет его имени. Однако Лийнат на допросе охарактеризовал его как важного партийного деятеля, «который занимался финансами, сбором средств на предвыборные кампании и, например, покупал палатки для партийных мероприятий за наличные».