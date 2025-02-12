Бывший старейшина Пирита: ради партии я был готов пойти на преступление

На следствии Лийнат рассказал, что в январе 2022 года в офисе Центристской партии у него состоялась встреча с одним из высокопоставленных партийцев, который поручил ему сотрудничать с Пийрсалу. Так как этот человек не является фигурантом уголовного дела, Postimees не называет его имени. Однако Лийнат на допросе охарактеризовал его как важного партийного деятеля, «который занимался финансами, сбором средств на предвыборные кампании и, например, покупал палатки для партийных мероприятий за наличные».