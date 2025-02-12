Литовский политик: к черту «зеленый курс». Сегодня приоритетом является оборона

«Я действительно говорю - к черту «зеленый курс». Сегодня приоритетом является оборона и это армия. Если нашей целью является безопасность государства, мы определенно должны финансировать не строительство зарядных станций для электромобилей», - сказал парламентарий в среду радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, требования, предъявляемые к промышленности в рамках «зеленого курса», «неадекватны». «Применяемый к промышленности «зеленый курс» - это абсурд», - заявил Жемайтайтис, подчеркивая, что средства из Фонда восстановления и устойчивости (RRF) Европейского союза (ЕС) можно было бы использовать более эффективно в этом геополитическом контексте.

«Если наша цель - безопасность государства, (...) мы должны строить и финансировать не «зеленые» станции, не зарядные станции для электромобилей». Вы видели, чтобы Литва после восстановления независимости финансировала строительство заправочной станции для Shell, Statoil, Orlen или кого-либо еще? Ну, не финансировала же. Сейчас звучит несколько абсурдно, что государство якобы продвигает зарядку электромобилей, используя те же деньги RRF», - сказал Жемайтайтис.

«Еврокомиссия, да, трудно договориться, да, она не хочет пересматривать эти вещи, но, может быть, есть возможность идти в Совет Европейского союза и просить?» - добавил он.

Жемайтайтис также подчеркнул, что, например, использование средств RRF для повышения энергетической независимости является хорошим примером использования таких средств.