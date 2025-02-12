Лидер правящей партии «Заря Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис утверждает, что, поскольку оборона является приоритетом, реализация «зеленого курса» не должна быть главной целью, а нынешний его порядок для промышленности абсурден.
Литовский политик: к черту «зеленый курс». Сегодня приоритетом является оборона
«Я действительно говорю - к черту «зеленый курс». Сегодня приоритетом является оборона и это армия. Если нашей целью является безопасность государства, мы определенно должны финансировать не строительство зарядных станций для электромобилей», - сказал парламентарий в среду радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, требования, предъявляемые к промышленности в рамках «зеленого курса», «неадекватны». «Применяемый к промышленности «зеленый курс» - это абсурд», - заявил Жемайтайтис, подчеркивая, что средства из Фонда восстановления и устойчивости (RRF) Европейского союза (ЕС) можно было бы использовать более эффективно в этом геополитическом контексте.
«Если наша цель - безопасность государства, (...) мы должны строить и финансировать не «зеленые» станции, не зарядные станции для электромобилей». Вы видели, чтобы Литва после восстановления независимости финансировала строительство заправочной станции для Shell, Statoil, Orlen или кого-либо еще? Ну, не финансировала же. Сейчас звучит несколько абсурдно, что государство якобы продвигает зарядку электромобилей, используя те же деньги RRF», - сказал Жемайтайтис.
«Еврокомиссия, да, трудно договориться, да, она не хочет пересматривать эти вещи, но, может быть, есть возможность идти в Совет Европейского союза и просить?» - добавил он.
Жемайтайтис также подчеркнул, что, например, использование средств RRF для повышения энергетической независимости является хорошим примером использования таких средств.
«Если мы хотим стать энергетически независимыми от ископаемого топлива и быть независимыми от поставок газа и электроэнергии с Востока, хотя мы сейчас и разорвали кольцо (БРЭЛЛ - BNS), но это может прийти через другие страны, то мы в итоге должны обеспечивать себя посредством ветряных электростанций, парков», - пояснил Жемайтайтис.
Кроме того, по мнению Жемайтайтиса, смягчение правил государственных закупок могло бы способствовать реализации целей в области обороны.
«Неужели для участия в госзакупках нам нужны только те компании, у которых есть так называемая «зеленая карта»? Факт тот, что этого не нужно, поскольку покупки становятся дороже. Военные закупки. (...) Так разве не нужно упростить закупки, например, для строительного сектора? Неужели сегодня должны победить одно или два предприятия, у которых есть именно такое и только такое разрешение и именно и только на строительство или только для военных нужд?» - сказал он.
Литва стремится собрать больше дополнительных средств для формирования к 2030 году национальной дивизии, подготовки к принятию немецкой военной бригады.
На это потребуется 12–14 млрд евро или 5-6% валового внутреннего продукта в течение следующих пяти лет.