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АНАЛИЗ Дональд Трамп и окончание войны в Украине изменят эстонскую политику

Перевод: Ева Ойжинская
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Более популистские партии Европы, в том числе EKRE в Эстонии, радуются победе Трампа, но, кроме эмоционального подъема, это пока никак не отразилось на их действиях. На фото: Мартин Хельме после церемонии инаугурации Трампа, его встречают члены EKRE.
Более популистские партии Европы, в том числе EKRE в Эстонии, радуются победе Трампа, но, кроме эмоционального подъема, это пока никак не отразилось на их действиях. На фото: Мартин Хельме после церемонии инаугурации Трампа, его встречают члены EKRE. Фото: Sander Ilvest

«С точки зрения геополиики, Европа - пустое место», - сказал обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид в недавней беседе с Дэном Сенором. Последний кивнул в знак согласия.

В связи с этим замечанием следует обратить внимание на пару нюансов. Ни Мид, ни Сенор не являются сторонниками MAGA (Make America Great Again - «Сделаем Америку снова великой»). Сенор - бывший советник республиканского кандидата в президенты 2012 года Митта Ромни, а Мид - представитель классической либеральной трансатлантической академической традиции времен президента Рональда Рейгана.

Оба - правоцентристы, а вовсе не какие-то радикалы, но при этом у них именно такое мнение о Европе. И Мид говорит это не с гневом или злорадством, а просто констатирует факт. Сегодня среда, завтра четверг, а Европа - пустое место.

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