АНАЛИЗ Дональд Трамп и окончание войны в Украине изменят эстонскую политику

«С точки зрения геополиики, Европа - пустое место», - сказал обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид в недавней беседе с Дэном Сенором. Последний кивнул в знак согласия.
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В связи с этим замечанием следует обратить внимание на пару нюансов. Ни Мид, ни Сенор не являются сторонниками MAGA (Make America Great Again - «Сделаем Америку снова великой»). Сенор - бывший советник республиканского кандидата в президенты 2012 года Митта Ромни, а Мид - представитель классической либеральной трансатлантической академической традиции времен президента Рональда Рейгана.