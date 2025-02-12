АНАЛИЗ Дональд Трамп и окончание войны в Украине изменят эстонскую политику

В связи с этим замечанием следует обратить внимание на пару нюансов. Ни Мид, ни Сенор не являются сторонниками MAGA (Make America Great Again - «Сделаем Америку снова великой»). Сенор - бывший советник республиканского кандидата в президенты 2012 года Митта Ромни, а Мид - представитель классической либеральной трансатлантической академической традиции времен президента Рональда Рейгана.

Оба - правоцентристы, а вовсе не какие-то радикалы, но при этом у них именно такое мнение о Европе. И Мид говорит это не с гневом или злорадством, а просто констатирует факт. Сегодня среда, завтра четверг, а Европа - пустое место.