Дипломатическая активность между США и Россией заметно возрастает с каждым днем. На первый взгляд, Россия добивается своей цели - создать впечатление, что вопросы могут быть решены только путем прямого общения между США и Россией, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Зеленский бросил вызов Путину
Прямые переговоры между США и Россией могут не учитывать тот факт, что Россия является страной, начавшей войну без причины, т.е. агрессором. Мирный договор никогда не будет достигнут в двустороннем формате, как и прекращение огня.
Президент Украины заявил, что если президенту США удастся добиться переговоров между Россией и Украиной, то он обратится к президенту России с предложением обменять подконтрольные Украине районы Курской области на оккупированные Россией украинские территории. Это явный вызов лично президенту России. Если это хорошо продуманное сообщение, то оно может только побудить российское военное командование сосредоточить больше войск на Курском направлении. Это также заставит замолчать доморощенных стратегов, критикующих вторжение в Курскую область.
Москву посетил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку. Предполагается, что российский президент приказал освободить Марка Фогеля, преподавателя английского языка, работавшего в Москве, и передал его специальному представителю президента США.
Исходя из имеющейся на данный момент информации, можно предположить, что Фогель, по сути, был заложником, которого российские лидеры использовали для оказания давления на администрацию президента Байдена. Президент Трамп лично похвалил Россию за освобождение и выразил надежду, что это первый шаг к прекращению военных действий в Украине. Хотя спецпредставитель президента упомянул об обмене в своих комментариях, неясно, передали ли США кого-либо России. В случае если российский президент принял решение об экстрадиции гражданина США просто так, с его точки зрения, это очень большая услуга.
Президент Трамп может доказать, что он решает проблемы, которые не смог решить предыдущий президент. Сам президент Трамп связал освобождение Фогеля с процессом прекращения войны в Украине, но пока очень сложно предположить, как это может повлиять на позицию президента США. На данный момент это лишь подтверждает, что между лидерами двух стран существуют действующие каналы связи по более серьезным вопросам.
Вчера рано утром российская армия нанесла беспилотный и ракетный удар по Украине, главной целью которого стали Полтавская область на востоке страны и столица Киев. В Полтавской области целью была инфраструктура, связанная с добычей природного газа. Украинские чиновники признали, что ракеты попали в цель и система перекачки природного газа перестала работать. Всего российская армия использовала 19 различных типов ракет и 124 иранских беспилотника. Все беспилотники были уничтожены либо кинетическим, либо электронным способом. Украинские ВВС пока не предоставили никакой дополнительной информации о ракетах.
Сегодня рано утром российское командование предприняло попытку прорвать противовоздушную оборону Киева, нанеся удар по украинской столице баллистическими ракетами. Официальной информации о нападении пока нет. По данным киевских спасательных служб, в результате падения обломков ракеты в трех местах города возникли пожары - на территории офисного здания, в складском комплексе, также повреждены некоторые жилые дома. В результате пожара один человек погиб, трое получили ранения. Сообщений о прямых попаданиях не поступало.
Российское командование использует в своих атаках все меньше различных типов ракет и пытается увеличить количество беспилотников. Попыток атаковать Западную и Центральную Украину становится все меньше, поскольку ПВО там, вероятно, усилена настолько, что результаты незначительны по сравнению с затратами российского командования. На востоке Украины противовоздушная оборона значительно слабее, и поэтому цели легче поражать. Более успешные атаки также заставят Украину переместить свои средства ПВО.
Положение на фронтах
Количество атак российской армии на фронтах вчера сократилось, однако в целом интенсивность боев за прошедшую неделю осталась на прежнем уровне. Активность тактической авиации остается высокой: ежедневно на украинские населенные пункты и позиции сбрасывается чуть более 100 планирующих авиабомб.
Количество атак российской армии на линии фронта вчера снизилось, но в целом интенсивность боевых действий остается на том же уровне, что и в течение последней недели. Активность тактической авиации остается высокой: ежедневно по украинским населенным пунктам и позициям наносится более 100 прицельных бомбовых ударов.
- На курском направлении атаки российской армии по-прежнему активны, но безрезультатны. В этом районе российские ВВС используют 40 процентов кассетных бомб.
- В направлении Харькова действовала только армейская авиация. Наземных атак не было.
- Продолжаются рутинные атаки в направлении Купянска и Лимана, но давление российских подразделений постепенно снижается, и дальнейшее продвижение невозможно. В направлении Сиверска продолжаются позиционные бои.
- В Бахмутском районе продолжаются бои за город Часов Яр, но интенсивность атак невысока. В городе Торецке продолжается активное наступление. По всему региону российская армия вчера не смогла продвинуться вперед.
- Под Покровском российское командование провело наиболее многочисленные атаки, но не добилось никаких результатов. Бои также продолжались с низкой интенсивностью на направлении к юго-западу от Донецка. Украинским защитникам удалось удержать свои позиции.
На южном фронте велись разведывательные бои. Российские ВВС стали чаще атаковать в этом районе с помощью планирующих бомб. С одной стороны, это стало возможным благодаря улучшению погодных условий для ВВС, но создается впечатление, что они идут на больший риск, чем в прошлом. По сравнению с предыдущими годами артиллерия используется гораздо реже, и, возможно, планерным бомбардировщикам придется восполнять этот недостаток.