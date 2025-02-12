Прямые переговоры между США и Россией могут не учитывать тот факт, что Россия является страной, начавшей войну без причины, т.е. агрессором. Мирный договор никогда не будет достигнут в двустороннем формате, как и прекращение огня.

Президент Украины заявил, что если президенту США удастся добиться переговоров между Россией и Украиной, то он обратится к президенту России с предложением обменять подконтрольные Украине районы Курской области на оккупированные Россией украинские территории. Это явный вызов лично президенту России. Если это хорошо продуманное сообщение, то оно может только побудить российское военное командование сосредоточить больше войск на Курском направлении. Это также заставит замолчать доморощенных стратегов, критикующих вторжение в Курскую область.

Москву посетил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку. Предполагается, что российский президент приказал освободить Марка Фогеля, преподавателя английского языка, работавшего в Москве, и передал его специальному представителю президента США.