Тарифы Дональда Трампа. Что это такое, зачем они нужны, и помогут ли они сделать Америку великой?

В третьих, тарифы неизбежно ведут к росту цен. Как показал опыт первой торговой войны Трампа, его пошлины почти на сто процентов были оплачены из кармана американского потребителя - импортеры просто включили их в цены. А следом цены подняли и отечественные производители. То же происходит буквально у нас на глазах - не успел Трамп объявить о грядущих пошлинах на импорт стали и алюминия, как в Америке подорожала арматура.

Четвертая неприятность в том, что американские компании отвыкают от конкуренции в тепличных условиях. Они могут повышать цены, сколько хотят, им не нужно вкладываться в инновации и развитие. Вместо этого они тратят ресурсы на лоббистов и юристов, чтобы выбить себе еще более тепличные условия. В итоге они проигрывают конкуренцию китайским компаниям и бразильским фермерам, закаленным в открытой конкурентной борьбе.

Пятая неприятность - неопределенность. Трамп то вводит, то отменяет пошлины, блефует, угрожает и прощает по нескольку раз в неделю. А нет ничего хуже для бизнеса, чем неопределенность. Ну кто будет строить завод или ферму, если невозможно просчитать, сколько будут стоить импортное сырье, технологии, оборудование? И если неизвестно, в какие страны можно будет продавать продукцию - вдруг они введут ответные пошлины?

Америка - самый богатый рынок сбыта в мире, и ни одна страна не хочет потерять доступ на него. Фото: EPA