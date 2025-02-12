Тереза Йохауг перед чемпионатом мира самокритична: я ленилась. Я знаю, что могу проиграть

«Я знаю, что... Я могу проиграть в Тронхейме. Боюсь, что так и будет», - сказала королева лыж Йохауг в интервью норвежской газете VG за две недели до чемпионата мира в Норвегии, который станет для нее последним.

Йохауг называет чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе и Олимпиаду 2022 года в Пекине лучшими соревнованиями в своей карьере. И это неудивительно, ведь тогда она завоевала золотые медали на всех трех возможных дистанциях.

Теперь, за несколько недель до чемпионата мира, она поражает местных болельщиков своей откровенностью, признавая, что перед стартами в Тронхейме находится далеко не в лучшей форме. Хотя последние тесты показывают, что она в хорошем состоянии, Йохауг опасается сильнейшей шведской лыжницы Фриды Карлссон.

«В этом году я не показывала хороших результатов на 10 км классическим стилем, а особенно сильны сейчас Астрид Эйре Слинд и Фрида Карлссон», - сказала Йохауг.

«Те, кто это читают, могут подумать, что ты просто занижаешь ожидания», - заметил журналист VG. Ведь гонка классическим стилем с раздельного старта всегда была одним из коньков Йохауг.