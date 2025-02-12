Лыжница Тереза Йохауг вернулась в большой спорт на один сезон, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Однако накануне крупных соревнований 36-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка неожиданно призналась, что стала слишком ленивой и боится остаться без победы.
Тереза Йохауг перед чемпионатом мира самокритична: я ленилась. Я знаю, что могу проиграть
«Я знаю, что... Я могу проиграть в Тронхейме. Боюсь, что так и будет», - сказала королева лыж Йохауг в интервью норвежской газете VG за две недели до чемпионата мира в Норвегии, который станет для нее последним.
Йохауг называет чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе и Олимпиаду 2022 года в Пекине лучшими соревнованиями в своей карьере. И это неудивительно, ведь тогда она завоевала золотые медали на всех трех возможных дистанциях.
Теперь, за несколько недель до чемпионата мира, она поражает местных болельщиков своей откровенностью, признавая, что перед стартами в Тронхейме находится далеко не в лучшей форме. Хотя последние тесты показывают, что она в хорошем состоянии, Йохауг опасается сильнейшей шведской лыжницы Фриды Карлссон.
«В этом году я не показывала хороших результатов на 10 км классическим стилем, а особенно сильны сейчас Астрид Эйре Слинд и Фрида Карлссон», - сказала Йохауг.
«Те, кто это читают, могут подумать, что ты просто занижаешь ожидания», - заметил журналист VG. Ведь гонка классическим стилем с раздельного старта всегда была одним из коньков Йохауг.
«Да, но то, что было раньше, это уже история. Важно быть здесь и сейчас и смотреть на то, чего я добилась в этом году. Фрида и Астрид в этом сезоне лучше выступают в классическом стиле. По какой-то причине моя техника оставляет желать лучшего. Я чувствую, что слишком сильно нагружаю верхнюю часть тела вместо того, чтобы доверять лыжам. Я проделала недостаточно хорошую работу», - призналась она.
В то же время у Йохауг нашлось объяснение. За два пропущенных сезона она стала матерью и после этого больше тренировалась в свободном стиле.
«Можно сказать, что в прошлом году лень взяла надо мной верх. Гораздо проще надеть лыжи для свободного стиля, чем заниматься подготовкой классических лыж. Виновата только я сама. Но сейчас я поработала над техникой, это надо признать», - добавила Йохауг.
Хотя рассчитывать на три золотые медали от Йохауг в Тронхейме сложно, ее главные надежды связаны с марафоном на 50 км.
«Именно ради этого я тренировалась, поэтому и вернулась в спорт. Это та дистанция, на которой я буду бороться за самое высокое место. Но я понимаю, что на других гонках могу проиграть. Хотя не исключено, что это может случиться и на 50 км», – с улыбкой сказала Йохауг.