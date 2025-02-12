На четвертом году полномасштабной агрессии России против Украины отношения между Эстонией и Россией остаются на крайне низком уровне, и, по данным Департамента внешней разведки, в ближайшие годы перспектив для их улучшения не просматривается.
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В ближайшие годы политика России в отношении Эстонии останется враждебной (1)
Россия рассматривает Эстонию как враждебное государство - в том числе из-за нашей неизменной поддержки демократической Украины и ее интеграции с Западом - и считает возможным применение сдерживающих мер против нас, говорится в свежем годовом отчете Департамента внешней разведки.