Россия рассматривает Эстонию как враждебное государство - в том числе из-за нашей неизменной поддержки демократической Украины и ее интеграции с Западом - и считает возможным применение сдерживающих мер против нас, говорится в свежем годовом отчете Департамента внешней разведки.

Хотя в целях и действиях России в отношении стран Балтии кардинально нового подхода не наблюдается, ее восприятие угроз в регионе усилилось. Москва считает, что после начала войны и последующего вступления Швеции и Финляндии в НАТО ее стратегические позиции в Балтийском регионе ослабли, а долгосрочные риски возросли.