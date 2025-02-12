Россия создала две крупные военные части у границы с Эстонией

В 2024 году воссозданный Ленинградский военный округ, который охватывает территорию вблизи Эстонии, получил в свой состав 44-й армейский корпус и 69-ю мотострелковую дивизию 6-й общевойсковой армии. После формирования обе части были направлены на фронт в Украину для получения боевого опыта. Кроме того, во второй половине 2024 года началось формирование 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии, процесс создания которых, вероятно, продолжится в 2025 году.