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Россия создала две крупные военные части у границы с Эстонией

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Российские солдаты.
Российские солдаты. Фото: Evgenia Novozhenina

По данным Департамента внешней разведки, численность вооруженных сил России продолжает расти, несмотря на крупные потери в Украине. В прошлом году Россия сформировала у границы с Эстонией армейский корпус и мотострелковую дивизию.

В 2024 году воссозданный Ленинградский военный округ, который охватывает территорию вблизи Эстонии, получил в свой состав 44-й армейский корпус и 69-ю мотострелковую дивизию 6-й общевойсковой армии. После формирования обе части были направлены на фронт в Украину для получения боевого опыта. Кроме того, во второй половине 2024 года началось формирование 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии, процесс создания которых, вероятно, продолжится в 2025 году.

По мнению Департамента внешней разведки, тот факт, что всего за год в непосредственной близости от Эстонии были созданы как армейский корпус, так и мотострелковая дивизия, свидетельствует о способности российской армии формировать крупные соединения в относительно сжатые сроки.

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