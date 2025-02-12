Ирина Винер, которую последние годы сопровождали скандалы, объявила о своем уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Должность она занимала с 2001 года. Винер несколько раз была доверенным лицом Владимира Путина и полностью поддержала его решение вторгнуться в Украину. Долгое время она была замужем за миллиардером Алишером Усмановым – брак распался в 2022 году.

В течение последних лет Винер попадала в разные скандалы. Так, в марте 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Ирину Винер от работы на соревнованиях за публичные комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Напомним, что тогда российские спортсменки впервые остались без медалей. Винер тогда позволила себе оскорбительные комментарии в адрес израильтянки Линой Ашрам и израильской команды в целом.

Затем, в 2024 году на Винер была подана жалоба в Министерство спорта РФ.

«Айсель Гасанова, представительница Федерации художественной гимнастики Азербайджана, главная судья одного из турниров в своем обращении назвала «тревожным» поведение судей, которых на соревнования отправила ВФХГ — структура под руководством Винер. Судьи ВФХГ, писала Гасанова, в первый день Игр завышали оценки спортсменкам, которые представляли сборную России – ею опять же руководит Винер. И, наоборот, занижали оценки спортсменкам других команд — в том числе спортсменкам из «Небесной грации» (организация, руководимая Алиной Кабаевой)», - пишет в своем материале BBC.

В октябре 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Сейчас она объявила о своем уходе и с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике.