Департамент внешней разведки: Россия тратит огромные средства на масштабное развертывание беспилотных технологий

В свежем годовом отчете Департамент внешней разведки пишет, что беспилотники, разрабатываемые и производимые в рамках национального проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов, стандартизированы по типам, размерам и функциям: легкие, средние и тяжелые беспилотники самолетного, мультироторного или вертолетного типа для транспортных, учебных и разведывательных целей.

Для обеспечения стандартизации производства и разработки в рамках проекта будет создано 48 научно-производственных центров по всей России, которые будут использоваться компаниями на местах для совместного использования лабораторного и производственного оборудования. В этих центрах будет располагаться оборудование для разработки, испытаний и производства, а также персонал для поддержки компаний, участвующих в проекте.