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Департамент внешней разведки: Россия тратит огромные средства на масштабное развертывание беспилотных технологий

Перевод: Дмитрий Рая
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Технологии беспилотников вышли на новый уровень в войне в Украине. На фото - украинский оператор беспилотника на Донецком фронте.
Технологии беспилотников вышли на новый уровень в войне в Украине. На фото - украинский оператор беспилотника на Донецком фронте. Фото: Dmitri Kotjuh

По данным Департамента внешней разведки, российское правительство намерено обеспечить технологическую и промышленную готовность к масштабному развертыванию беспилотных технологий как в военном, так и в гражданском секторе, опираясь на уроки и опыт войны в Украине.

В свежем годовом отчете Департамент внешней разведки пишет, что беспилотники, разрабатываемые и производимые в рамках национального проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов, стандартизированы по типам, размерам и функциям: легкие, средние и тяжелые беспилотники самолетного, мультироторного или вертолетного типа для транспортных, учебных и разведывательных целей.

Для обеспечения стандартизации производства и разработки в рамках проекта будет создано 48 научно-производственных центров по всей России, которые будут использоваться компаниями на местах для совместного использования лабораторного и производственного оборудования. В этих центрах будет располагаться оборудование для разработки, испытаний и производства, а также персонал для поддержки компаний, участвующих в проекте. 

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