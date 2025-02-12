По данным Департамента внешней разведки, российское правительство намерено обеспечить технологическую и промышленную готовность к масштабному развертыванию беспилотных технологий как в военном, так и в гражданском секторе, опираясь на уроки и опыт войны в Украине.
Для подписчиков
Департамент внешней разведки: Россия тратит огромные средства на масштабное развертывание беспилотных технологий
В свежем годовом отчете Департамент внешней разведки пишет, что беспилотники, разрабатываемые и производимые в рамках национального проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов, стандартизированы по типам, размерам и функциям: легкие, средние и тяжелые беспилотники самолетного, мультироторного или вертолетного типа для транспортных, учебных и разведывательных целей.