Несмотря на санкции РФ в отношении продуктов из ЕС, россияне до сих пор продают и покупают еду, сделанную не в России. Очередной удар по непатриотичным привычкам жителей государства спонсора терроризма нанесла прокуратура Карелии - судебный запрет. Rus.Postimees проверил. Все продается по-прежнему.
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Еду из Эстонии опять запретили в России: сыры, продукты из мяса и крови, консервированная рыба
Несмотря на санкции РФ в отношении продуктов из ЕС, россияне до сих пор продают и покупают еду, сделанную не в России. Очередной удар по непатриотичным привычкам жителей государства спонсора терроризма нанесла прокуратура Карелии.