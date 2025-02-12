Еду из Эстонии опять запретили в России: сыры, продукты из мяса и крови, консервированная рыба

Продукты эстонского производства на одном из российских маркет-плейсов. Февраль 2025 года. В начале февраля суд Петрозаводска запретил сразу 17 подобных интернет-площадок под предлогом борьбы с санкционными товарами.

Фото: скриншот одного из онлайн-магазинов в РФ, где продаются продукты из Эстонии