Несмотря на санкции РФ в отношении продуктов из ЕС, россияне до сих пор продают и покупают продукцию, сделанную не в России. Очередной удар по непатриотичным привычкам жителей государства-спонсора терроризма нанесла прокуратура Карелии - судебный запрет. Rus.Postimees проверил. Все продается по-прежнему.
Для подписчиков
Россия безуспешно борется с продажей эстонских продуктов в своих магазинах
Петрозаводский городской суд республики Карелия рассмотрел дело по административному иску Карельского транспортного прокурора о торговле эстонской и финской едой в интернете. Суд вынес решение о блокировке сразу семнадцати интернет-страниц, где предлагались товары из ЕС.