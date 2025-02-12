Чт, 13.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В России снова запретили сыр из Эстонии, продукты, содержащие мясо и кровь, рыбные консервы

Copy
Продукты эстонского производства на одном из российских маркет-плейсов. Февраль 2025 года. В начале февраля суд Петрозаводска запретил сразу 17 подобных интернет-площадок под предлогом борьбы с санкционными товарами.
Продукты эстонского производства на одном из российских маркет-плейсов. Февраль 2025 года. В начале февраля суд Петрозаводска запретил сразу 17 подобных интернет-площадок под предлогом борьбы с санкционными товарами. Фото: скриншот одного из онлайн-магазинов в РФ, где продаются продукты из Эстонии

Несмотря на санкции РФ в отношении продуктов из ЕС, россияне до сих пор продают и покупают продукцию, сделанную не в России. Очередной удар по непатриотичным привычкам жителей государства-спонсора терроризма нанесла прокуратура Карелии - судебный запрет. Rus.Postimees проверил. Все продается по-прежнему.

Петрозаводский городской суд республики Карелия рассмотрел дело по административному иску Карельского транспортного прокурора о торговле эстонской и финской едой в интернете. Суд вынес решение о блокировке сразу семнадцати интернет-страниц, где предлагались товары из ЕС.

«Установлено, что на данных страницах маркетплейсов размещены сведения о возможности поставки и реализации на территории России сельскохозяйственной продукции и продовольствия, произведенного в Эстонии и Финляндии, которые до 31.12.2025 запрещены к ввозу в Российскую Федерацию», - сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх