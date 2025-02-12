Дефицит госбюджета 2024 года Эстонии оказался меньше ожидаемого

Баланс различных субсидий за год при этом увеличился на 52 миллиона евро, а недовыполнение составило 1,2 миллиарда евро, отметили в министерстве. Из них на социальные выплаты было потрачено на 175 миллионов евро меньше. Использование целевых субсидий, включая внешнюю помощь, было отложено на миллиард, сообщили в министерстве.

На снижение расходов по сравнению с планом также существенно повлияло недополучение налоговых поступлений. Например, налоговые поступления в местные органы власти, Кассу здоровья, Кассу по безработице и другие учреждения оказались на 34 миллиона евро меньше, чем планировалось.

На бюджетные балансы также существенно повлияло снижение использования государственных резервов. Использование резервов было на 190 миллионов евро меньше максимально возможного. Относительно большая сумма, предусмотренная в бюджете, относится к средствам, перенесенным с предыдущего года.

Кроме того, имеется остаток в размере около 800 миллионов евро от доходов, полученных в предыдущие годы, в основном от авансовых платежей внешних фондов и от остаточных доходов от продажи квот на выбросы углекислого газа. Эти средства будут заложены в бюджет на последующие годы в соответствии с фактическим графиком реализации проектов. По состоянию на конец 2023 года остаточные доходы будут иметь тот же порядок величины.

Данные по исполнению госбюджета Эстонии могут быть уточнены до конца февраля, поэтому они носят предварительный характер.