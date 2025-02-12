«Неужели ненависть кого-то настолько сплотила?»: в полицию обратился еще один ресторан украинской кухни

За одну неделю произошли два пожара - в украинском ресторане в Таллинне и в гараже в Кунда, где хранилось имущество другого украинского заведения общепита. В связи с этим Rus.Postimees решил узнать, как обстоят дела в других украинских ресторанах, расположенных в столице: Puzata Hata, Odesa и Hutorok trahter.
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Владельцы ресторанов Puzata Hata и Odesa слышали о недавних поджогах, но уверяют, что в их заведениях ситуация спокойная. Они внимательно следят за безопасностью в своих ресторанах. Несмотря на слухи и опасения, в настоящий момент оба заведения работают в обычном режиме, не сталкиваясь с угрозами или инцидентами.