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«Неужели ненависть кого-то настолько сплотила?»: в полицию обратился еще один ресторан украинской кухни

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Ресторан Hutorok trahter в Таллинне.
Ресторан Hutorok trahter в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

За одну неделю произошли два пожара - в украинском ресторане в Таллинне и в гараже в Кунда, где хранилось имущество другого украинского заведения общепита. В связи с этим Rus.Postimees решил узнать, как обстоят дела в других украинских ресторанах, расположенных в столице: Puzata Hata, Odesa и Hutorok trahter.

Владельцы ресторанов Puzata Hata и Odesa слышали о недавних поджогах, но уверяют, что в их заведениях ситуация спокойная. Они внимательно следят за безопасностью в своих ресторанах. Несмотря на слухи и опасения, в настоящий момент оба заведения работают в обычном режиме, не сталкиваясь с угрозами или инцидентами.

Владелец таллиннского ресторана Hutorok trahter Светлана Догадина сообщила, что они активно сотрудничают с полицией после неприятного комментария «А вас еще не спалили?», оставленного под постом ресторана в социальных сетях.

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