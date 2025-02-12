«Неужели ненависть кого-то настолько сплотила?»: в полицию обратился еще один ресторан украинской кухни

Владельцы ресторанов Puzata Hata и Odesa слышали о недавних поджогах, но уверяют, что в их заведениях ситуация спокойная. Они внимательно следят за безопасностью в своих ресторанах. Несмотря на слухи и опасения, в настоящий момент оба заведения работают в обычном режиме, не сталкиваясь с угрозами или инцидентами.