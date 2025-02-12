Литовская разведка: нет информации, что кабели в Балтийском море повреждаются намеренно

«Пока нет информации о том, что это были преднамеренные (действия – BNS)», – сказал журналистам в среду директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

«Наша роль - отслеживать, получать всю возможную информацию и информировать, чтобы мы могли лучше подготовиться», - подчеркнул он.

Хотя операторы отмечают, что повреждение подводных кабелей - довольно распространенное явление, частота и концентрация инцидентов в Балтийском море усиливают подозрения, что повреждения могло быть преднамеренным. Некоторые эксперты и политики обвиняют Россию в организации гибридной войны против западных стран, поддерживающих Украину.

В связи с серией инцидентов в Балтийском море страны НАТО в январе запустили новую миссию наблюдения, целью которой является защита критически важной подводной инфраструктуры в регионе и предотвращение попыток нападения на нее.

В миссии, получившей название «Страж Балтики» (Baltic Sentry), задействованы фрегаты, морские патрульные самолеты, подводные лодки и беспилотники.

Глава ДГБ заверил, что ситуация в регионе остается напряженной.

«Я бы не считал, что ситуация успокоилась. Я неоднократно заявлял, что ситуация остается напряженной и будет продолжать накаляться, если смотреть в будущее. Было бы наивно питать иллюзии, что наши беспокойные соседи успокоятся», - заявил он.

Всего с октября 2023 года в Балтийском море было повреждено не менее 11 подводных кабелей.

В странах Балтии, особенно в Латвии и Эстонии, в последнее время участились попытки ввести в заблуждение и запугать местных жителей утверждениями о том, что будет прекращена подача электроэнергии из-за произошедшей на прошлой неделе десинхронизации.

«Пока, кроме дезинформации, мы ничего больше не наблюдаем, потому что она была в больших количествах, но нужно отслеживать и защищать критическую инфраструктуру, потому что мы прогнозируем, что не успокоится», - сказал Яунишкис.

Он также добавил, что ДГБ представит свою ежегодную публичную оценку угроз в начале марта.