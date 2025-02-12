Видео 15-летняя сноубордистка пополнила медальный урожай Эстонии на Олимпийском фестивале!

После первого финального заезда Анга лидировала, получив 78,00 балла. Во втором ей не удалось улучшить результат, а француженка Аоно Порди Оканива набрала 80,75 балла и поднялась на первое место. Бронзовую медаль завоевала немка Янина Вальц (58,75).

Лаура Анга, которая начала серьезно заниматься сноубордом лишь пару лет назад, в начале января дебютировала на этапе Кубка мира в Big Air, заняв 18-е место. Она нацелена на участие в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане-Кортине, куда отберутся 30 лучших спортсменов. В олимпийском рейтинге Анга сейчас находится в середине четвертого десятка.