На Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который проходит в Бакуриани (Грузия), сборная Эстонии завоевала сегодня уже вторую медаль – сноубордистка Лаура Анга стала серебряным призером в парковой дисциплине среди девушек.
Видео ⟩ 15-летняя сноубордистка пополнила медальный урожай Эстонии на Олимпийском фестивале!
После первого финального заезда Анга лидировала, получив 78,00 балла. Во втором ей не удалось улучшить результат, а француженка Аоно Порди Оканива набрала 80,75 балла и поднялась на первое место. Бронзовую медаль завоевала немка Янина Вальц (58,75).
Лаура Анга завоевывает серебряную медаль:
Сегодня утром на юношеском Олимпийском фестивале эстонка Симона Ревягин завоевала золотую медаль в парковой дисциплине фристайл-лыжного спорта среди девушек.
Лаура Анга, которая начала серьезно заниматься сноубордом лишь пару лет назад, в начале января дебютировала на этапе Кубка мира в Big Air, заняв 18-е место. Она нацелена на участие в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане-Кортине, куда отберутся 30 лучших спортсменов. В олимпийском рейтинге Анга сейчас находится в середине четвертого десятка.